Las ordenanzas fiscales de Gijón, sin subidas de tasas, suman la recogida de patinetes

El proyecto de las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio, ya definido, mantiene la intención anunciada hace semanas de aplicar una congelación general de tasas e impuestos y se presenta con variaciones poco sustanciales que afectan, en esencia, a la retirada de vehículos abandonados y a los servicios que oferta el Jardín Botánico. En el primer caso, lo que se añade es la recogida específica de "patinetes y otros vehículos de movilidad personal", que se suman al apartado de motos y ciclomotores y por el mismo importe de 28 euros. En el segundo, la novedad más relevante es que el Botánico ofertará la cesión de espacios en un abanico relativamente amplio de modalidades. Se podrá usar el recinto, por ejemplo, para reportajes fotográficos y audiovisuales con un fin "comercial o lucrativo" si el interesado paga 300 euros la hora.

En el apartado de la prestación del servicio de recogida de vehículos de la vía pública, con su traslado y depósito, los cambios sustanciales que se incorporan a la ordenanza para su aplicación en 2026 afectan a los citados patinetes y otros vehículos del estilo, que según fuentes municipales presentan un claro uso al alza y, por lo tanto, generan también más servicios de recogida por su abandono en vías públicas. Se incorpora también a la ordenanza la recogida de remolques, que dependiendo de su peso supondrá devengar un pago de entre 46 y hasta 130 euros. Por cada día en el depósito, los patinetes generarán un cobro de dos euros y los remolques entre 5 y 18.

Respecto al Botánico, se busca "incorporar nuevos beneficiarios de entradas gratuitas y precios reducidos" y "nuevas modalidades" de visitas y cesión de espacios. En esencia, la entrada gratuita, ya efectiva para menores de hasta 12 años, se amplía al personal docente y guías oficiales, y las categorías "juvenil" y "senior" se unifican en la de "reducida individual" (2,200 euros) y suma a personas con discapacidad. En días especiales la entrada a menores de 12 años (3,50 euros) será ahora gratis para los menores de cinco y se crea otra categoría de reducida individual para fusionar la "juvenil" y la "senior" en los mismos términos y por 4,50. Se suman, en las visitas guiadas, tasas para entradas nocturnas (entre 9,50 y 12 euros) y visitas teatralizadas (entre 12 y 15 euros).

Respecto a la cesión de espacios, para el uso de espacios interiores (como las salas de exposición o la polivalente) se aplicará una tasa de 175 euros la primera hora y de 100 a partir de la segunda. Se podrá usar el Botánico para la realización de los citados reportajes con fines comerciales por 300 euros la hora y por 125 si afecta a un uso particular sin ánimo lucrativo con el acceso limitado a cinco personas como máximo. Para actividades culturales, se aplicará una tasa de 25 céntimos por metro cuadrado de uso y hora. Para ferias y mercadillos, se aplicará una tasa de 10 céntimos con el mismo sistema. Se aplicará un suplemento de 120 euros por la cesión de uso de carpa y de euro y medio por cada silla que se solicite. No se aceptará ninguna actividad que "fomente iniciativas sectarias" o "que vayan en contra de la convivencia".

El resto de modificaciones son insustanciales y por añadidos de aclaraciones, como los horarios de los centros municipales, incluidos ahora en su ordenanza de cesión de espacios. El documento se llevará a comisión el próximo día 9, paso previo a su aprobación en Pleno.

Las modificaciones planteadas

El proyecto para las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio, tal y como estaba previsto, deja congelados la mayoría de impuestos, que se quedan intactos. El documento, previsto para que vaya a comisión el próximo martes, incorpora una tasa para la recogida de patinetes abandonados, un problema al alza por el aumento de este tipo de vehículos, y suma también nuevos tipos de entrada y de formatos de cesión de espacios en el Botánico, que podrá reservarse para la realización de campañas publicitarias, por ejemplo.