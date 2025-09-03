La playa de San Lorenzo de Gijón amanece repleta de ocle: así han sido las labores de retirada de algas
Las fuertes mareas de los últimos días han llenado parte del arenal de esta alga
C. T.
Es habitual ver en la playa de San Lorenzo de Gijón con restos de algas que las mareas han ido depositando. Sin embargo, la pleamar de la madrugada del miércoles ha dejado toneladas de ocle en el principal arenal gijonés.
La playa amaneció con un fuerte olor a mar y gran rastro de estas algas de arribazón cubrieron la arena desde el pedrero próximo a San Pedro hasta pasada la Escalerona. A primera hora de la mañana, varias máquinas de Emulsa han estado trabajando para retirar el exceso y "minimizar su presencia hasta la próxima pleamar", como ha compartido la empresa municipal en sus redes sociales.
Un tractor ayudado por una máquina especializada en la retirada de estos restos marino estuvo recolectando ocle para extraer el máximo posible, aprovechando la bajamar de la mañana y antes de que el agua volviese a cubrir las primeras escaleras de San Lorenzo.
Al mediodía, bañistas y visitantes todavía podían observar la gran cantidad de ocle que permanecía en la playa. La pleamar de este mediodía podría retirar el sobrante de la orilla, ayudando a las labores de extracción que ya realizaron operarios de Emulsa previamente.
