Prosigue la muestra de cine lésbico

La Escuela de Comercio acogió ayer la segunda jornada de la cuarta edición de la Muestra de Cine Lésbico. En la imagen, un momento de una de las proyecciones de un certamen que comenzó hace dos días y que está dejando buena asistencia en la sala principal de la Escuela de Comercio.

