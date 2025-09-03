Pruebas para instalar la barandilla en Naval Azul

Las obras en la parcela municipal para acondicionar de forma provisional los terrenos de lo que será Naval Azul siguen avanzando. Ayer, se realizaron las primeras pruebas para la instalación de la futura barandilla en la franja de Naval. Lo que se ve en la imagen se trata de una de esas primeras probaturas y no el diseño final de lo que será el futuro paseo marítimo. Toda esa zona está prevista que abra a la ciudad a finales de año.