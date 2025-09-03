Pruebas para instalar la barandilla en Naval Azul
Las obras en la parcela municipal para acondicionar de forma provisional los terrenos de lo que será Naval Azul siguen avanzando. Ayer, se realizaron las primeras pruebas para la instalación de la futura barandilla en la franja de Naval. Lo que se ve en la imagen se trata de una de esas primeras probaturas y no el diseño final de lo que será el futuro paseo marítimo. Toda esa zona está prevista que abra a la ciudad a finales de año.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El restaurante gijonés Los Patios echa la persiana
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: 'La ciudad debe salir de la parálisis