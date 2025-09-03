El PSOE insta al gobierno local de Gijón a promover vivienda

El edil del PSOE Tino Vaquero instó ayer al gobierno local a destinar fondos en los próximos presupuestos municipales para alguna actuación de promoción directa de vivienda pública por parte del Ayuntamiento en suelo municipal.

"Se puede empezar por una promoción pequeña, pero alguna vez hay que empezar", apuntó el edil para quien las 240 viviendas que va a tener el Ayuntamiento una vez que terminen todos los proyectos que se iniciaron en el mandato anterior no son suficientes ante la dimensión que está adquiriendo el problema de acceso a la vivienda en Gijón, donde "el precio medio del metro cuadrado está en 2.382 euros, con un crecimiento del 20,7% respecto a julio de 2024", mientras que el del alquiler "se sitúa al borde de los 11 euros el metro cuadrado" con renta media de 800 euros.

La promoción directa de vivienda, añade, debería de hacerse mediante construcción industrializada, aprovechando los fondos del PERTE puesto en marcha por el Estado para este sistema de construcción. Esta es una de las cuatro propuestas que va a llevar al pleno el PSOE en materia de vivienda, para que se incluyan en los próximos presupuestos. Las otras tres son que "se saque a licitación la cesión en suelo dotacional o residencial municipal de un derecho de superficie para la construcción de vivienda pública en alquiler social o asequible"; la consignación de una partida presupuestaria en 2026 y 2027 para pagar los 14 millones de subvenciones pendientes a 150 comunidades por el plan municipal de fachadas y también pide al gobierno local que negocie con el Estado y el Principado cederles suelo para que construyan vivienda pública, tal como está haciendo Oviedo.