Podemos reclama conservar el arte urbano de la ciudad
"Su estado de deterioro pone en cuestión el compromiso del gobierno municipal con el mismo", sostiene Olaya Suárez
Gijón
La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, llevará al próximo pleno una propuesta instando al gobierno local a organizar y promover iniciativas regulares en materia de arte urbano, poner en valor el ya existente conservando las obras singulares y desarrollar materiales divulgativos; desarrollar arte urbano en barrios y zonas degradadas y organizar actividades participativas en torno al acto urbano orientado al desarrollo comunitario y la integración de personas en situaciones vulnerabilidad y exclusión.
La edil denunció "el estado de deterioro en el que se encuentran las obras de arte urbano, lo que pone en cuestión el compromiso del gobierno municipal con su mantenimiento y también con su promoción".
