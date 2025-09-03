Podemos reclama conservar el arte urbano de la ciudad

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, llevará al próximo pleno una propuesta instando al gobierno local a organizar y promover iniciativas regulares en materia de arte urbano, poner en valor el ya existente conservando las obras singulares y desarrollar materiales divulgativos; desarrollar arte urbano en barrios y zonas degradadas y organizar actividades participativas en torno al acto urbano orientado al desarrollo comunitario y la integración de personas en situaciones vulnerabilidad y exclusión.

La edil denunció "el estado de deterioro en el que se encuentran las obras de arte urbano, lo que pone en cuestión el compromiso del gobierno municipal con su mantenimiento y también con su promoción".