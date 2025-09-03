Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto

Revuelo a última hora de la tarde en Gijón, en concreto, en la calle Begoña, muy cerca de la Ruta de los Vinos, por un hombre que sufrió una indisposición y que tuvo que ser atendido por una ambulancia. Según las fuentes consultadas, estas indisposición pudo haber estado motivada por el consumo de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron pasadas las ocho y media de la tarde en el tramo de la calle Begoña al pie de La Iglesiona. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar de los hechos. Los agentes tuvieron que cortar un tramo de la calle Begoña, desde la calle Jovellanos.

El motivo fue que la calle Begoña es de un solo carril y en el mismo se encontraba la ambulancia atendiendo al afectado. Es decir, los agentes cortaron la calle para impedir que ningún coche quedara embotellado y pudiera generar algún atasco.

Sobre las nueve de la noche, la ambulancia partió.