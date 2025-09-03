Los vecinos aplauden el parque de La Champanera: "Es una oportunidad"

"Si el proyecto va hacia adelante, fenomenal. Es mejor tener empresas al lado de casa que un basurero". Con estas palabras se pronunciaba Cristina Noriega tras conocer a través de LA NUEVA ESPAÑA que en la finca que ocupó la Champanera de Villaviciosa, en El Tragamón, se plantea construir un parque empresarial para alojar empresas vinculadas a las energías verdes y a la sostenibilidad. Noriega, vecina desde hace ocho años de la zona próxima a esta parcela industrial de 17.594 metros cuadrados, es una de las que echaba en falta que en esos terrenos hubiera actividad. "Se habían convertido en un cúmulo salvaje de basura. Que vaya a haber empresas será favorable", recalca.

Cristina Noriega, en la puerta de su casa, a escasos metros de las obras. / Marcos León

Tanto Noriega como el resto de los residentes de esta zona en la que en las últimas semanas han visto cómo se han llevado a cabo las demoliciones de la antigua Champanera. En esos terrenos tan solo se mantienen en pie los dos elementos protegidos por el Catálogo Urbanístico Municipal, un hórreo y el edificio que en su día se destinó a oficinas y viviendas. Tal y como desveló este periódico, en esos terrenos, que carecían de actividad desde 2014, un grupo de inversores asturianos plantean un parque empresarial privado. Dicho parque girará en torno a la innovación tecnológica y el emprendimiento

Inmaculada Jiménez, en el camino de los Maizales, junto al solar de la antigua champanera de El Tragamón. / Marcos León

Este nuevo panorama es aplaudido por los residentes, que ven el proyecto liderado por un grupo de inversores asturianos como una "oportunidad" para mejorar la rutina de los propios vecinos y de quienes acostumbran a acudir a los alrededores de este espacio privilegiado de Cabueñes.

Pablo del Río, corriendo junto al terreno de la antigua champanera. / Marcos León

Inmaculada Jiménez, quien reside en el camino de los Maizales desde 2018, tiene una perspectiva inmejorable de las obras que se están ejecutando en la finca del Tragamón. "Que se vaya a hacer este proyecto aquí es ideal para activar la zona. Son unos terrenos que estaban totalmente abandonados, así que todo eso esperamos que sirva para mejorar la limpieza y el mantenimiento", apunta Jiménez, antes de poner el foco en que "ojalá estos cambios conlleven otras mejoras".

En ese sentido, Jiménez incide en las dificultades que existen en la zona para acceder al transporte público. "Para llegar hasta aquí hay que bajarse en la parada del autobús en el Jardín Botánico y venir caminando por la carretera, ya que no hay aceras. Hay muchas familias que vienen al campo de fútbol con los niños y es un peligro que no haya aceras o que no contemos con una parada más cercana", reivindica Jiménez, que espera que los vecinos conozcan las claves del proyecto cuando todo esté listo y cerrado. "Nos gustaría saber cómo va a afectarnos y si va a haber más espacios para aparcar", abunda.

Por su parte, Pablo del Río, un vecino de Roces que hace deporte desde hace décadas en las proximidades de la antigua champanera, subraya que "todo lo que sea apostar por la innovación es positivo". "Será importante que el proyecto tenga en cuenta que está en un entorno precioso y privilegiado para que sea preservado", culmina Del Río.