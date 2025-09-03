Vecinos y asociaciones piden posponer el traslado del Piñole

Varias decenas de personas, convocadas por la asociación de Vecinos "Jovellanos" de la zona centro de Gijón, la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón (FAV) y el Ateneo Obrero, se concentraron ayer a las puertas del Museo Nicanor Piñole, para reivindicar que el legado del artista gijonés permanezca en su ubicación actual hasta que se construya la nueva sede del museo en un edificio anexo al edificio histórico de Tabacalera, en Cimavilla. En la protesta participaron concejales de todos los grupos municipales de la oposición de izquierdas –PSOE, IU y Podemos–, así como personas de la vida cultural gijonesa como el Cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera o el historiador Héctor Blanco, entre otros.

La presidenta de la asociación de vecinos "Jovellanos", Maite Martín, no se mostró ayer convencida de las explicaciones que el día anterior les había dado la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, en la reunión que convocó esta última. La representante vecinal insistió en que no rechaza el traslado a su ubicación definitiva en el edificio anexo al de Tabacalera que se va a construir, sino que "nos oponemos a que se cierre (el museo actual) y el legado del pintor ande dando vueltas hasta la hora de ir a su emplazamiento definitivo; eso es lo que no queremos", dijo en referencia a los planes del gobierno local de dejar libre el edificio del actual museo en la Plaza de Europa para transformarlo en la nueva Oficina de Igualdad, con la previsión de que esas obras de un millón de euros estén listas para inicios del año 2027.

Para ese año es también para cuando el gobierno local prevé que esté construido el nuevo edificio en Cimadevilla para albergar el museo, mientras un centenar de obras del artista de se exhibirán en una muestra monográfica en el Palacio de Revillagigedo, en 2026. "Si tiene que ir a Tabacalera y esto utilizarse para otra actividad mejor, no nos oponemos. Nos oponemos a que se cierre y el legado esté disperso, almacenado por ahí, sin tener una fecha fija de terminación de obras que no está ni empezada en su ubicación final. Todos conocemos la provisionalidad de Gijón y lo que son tres años luego se convierten en tres lustros o 30 años, con lo que puede correr riesgo es el patrimonio cultural", señaló la dirigente vecinal, agregando que "nadie nos dijo dónde está la urgencia de tener que cerrarlo ahora y trasladarlo y que esté un año, se supone, en el Revillagigedo", apuntando que la construcción del futuro museo "se puede demorar, puede haber sobrecostes o encontrar incluso algo en el subsuelo que no permita continuar con la obra, con lo que se está jugando con unos plazos ficticios".

Maite Martín fue la encargada de leer el manifiesto de las organizaciones convocantes, en el que se califica de "absoluta temeridad" clausurar el actual museo antes de que esté construido el nuevo y se instó "al equipo de gobierno de Foro y PP que escuchen, recapaciten y desistan". El presidente de la FAV, Manuel Cañete, señaló en el mismo sentido que "en Gijón vivimos la tremenda desgracia de que las obras sabemos cuando empiezan pero no sabemos cuando acaban, y no acabamos de entender muy bien por qué esa premura en mover esto de aquí para llevarlo a un sitio provisional", por lo consideró que "lo más sensato es que se replantee el traslado, porque lo urgente no es mover los cuadros de Nicanor Piñole, lo urgente es que no acaben en un almacén", señaló el presidente de la FAV, en medio de una concentración que reunió a decenas de personas.