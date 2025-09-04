La Asociación de Antropología premia al Muséu del Pueblu d’Asturies por su muestra sobre la cestería
Juaco López recibe hoy el galardón en Tenerife por una exposición que conllevó 15 años de estudio y estuvo abierta entre 2020 y 2021
La Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE) otorgó ayer su galardón de exposiciones antropológicas a la muestra "La cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100% ecológica", que se celebró en el Muséu del Pueblu d’Asturies entre abril de 2020 y mayo de 2021.
Esta es la primera vez que la Asociación de Antropología convoca estos galardones. Lo hace, explicaron, con el objetivo de reconocer "el esfuerzo de los más de 200 museos de temática antropológica que desarrollan su actividad en el Estado español". "De manera particular, este premio tiene como objetivo reconocer los proyectos expositivos de los museos, una de las actividades fundamentales en el trabajo de difusión de estas instituciones", añadieron.
El premio al Muséu del Pueblu d’Asturies será entregado hoy, a las 13.30 horas, en el marco de las actividades del XVII Congreso Internacional de Antropología ASAEE 2025, una cita que se está llevando a cabo en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) entre el 2 y el 5 de septiembre.
El encargado de recoger el galardón será el director del museo, Juaco López Álvarez. "Este premio es un gran reconocimiento, por parte del mundo académico de la antropología española y de los museos de antropología que son miembros de esta asociación, a la labor del Muséu del Pueblu d’Asturies", celebraron ayer desde la Fundación de Cultura, Educación y Universidad Popular.
La exposición premiada mostraba la diversidad y la evolución de la cestería en Asturias. El Muséu del Pueblu estuvo más de quince años estudiando y recopilando objetos y fotografías para la muestra, que dio a conocer las características de estas manufacturas.
