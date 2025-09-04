El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

Los bañistas de San Lorenzo, y en concreto de la zona de la Escalerona, llevaban varias jornadas sufriendo los estragos de las fuertes mareas que han sufrido las costas gijonesas. Hace una semana y media la pleamar sorprendió con una crecida en el nivel de la arena que dejó enterrados los grifos para lavarse los pies y las duchas a la altura de la cadera. "Cuando el huracán que entró por el Atlántico y Cantábrico removió todo el fondo y lo trajo a las costas", explicaba Jonathan del Campo, un surfero asiduo a esta zona de la playa, que que nunca había visto un suceso parecido. "No te podías poner en la ducha. Yo que soy alto tenía que agacharme y para limpiar la tabla era complicado, aparte de que molestabas a los de al lado, no tenías espacio para maniobrar", añadía Del Campo.

A los del bañín de toda la vida también les pilló por sorpresa la crecida. "De unos días para acá, debido a las mareas tan profundas que hubo, trajo mucha arena a esta zona. Llegó a taparnos los grifos que no podíamos lavarnos los pies. Teníamos que hacerlo en las duchas", expresaba una Carmen García que celebra el arreglo que se pudo ver ayer. "Es el primer día que puedes lavarte, porque nos ha tocado ir llenos de arena para casa", comentaba. La solución no fue otra que cavar una zanja en la zona de las duchas para bajar el nivel y dejar libres los grifos. La diferencia de altura es notable y así lo comentaban algunos de los bañistas. "Ayer no teníamos duchas y hoy tenemos piscina", resumía en tono irónico García.

Estos días atrás se podían ver imágenes tan pintorescas como gente duchándose de rodillas o niños con la pala en la mano intentando sacar la arena para liberar el caño de los pies. Otros como Pedro Requejo mostraban ayer los problemas que generó este aumento de la arena. "Habitualmente doy un paseo por la playa y me ducho en esta de la Escalerona, que es donde me doy el baño. Estos días tuve que ir hasta la siete porque aquí no podía y la de la dos está averiada", detallaba Requejo, que no es el único que señaló este problema. "Los días atrás que hizo bueno había hasta colas porque la gente que usa la otra ducha venía hasta aquí porque no funcionaba y claro, se encontraban con que la de la Escalerona llegaba por aquí", relataba, por su parte, Carmen García mientras se lleva su mano a la cadera.

No fueron los únicos. "Para encenderla había que darle con el pie", declaraba José Manuel Barros en una de sus últimas jornadas de baño de la temporada veraniega. "Me parece que lo tienen un poco abandonado y son cosas que deberían de haber limpiado antes. Cavar para quitar la arena no dejan de ser un remiendo, aunque no sé cuál puede ser la mejor solución", remarcaba Barros.

"Últimamente está subiendo más de lo normal"

La opinión general entre los habituales en San Lorenzo apunta a que el aumento de arena es un tema de difícil control. El Ayuntamiento, de hecho, retomará los estudios de la variación de arena desde el área de Medio Ambiente. "A veces pasa al contrario, que la marea está excesivamente baja y se llegaba a ver hasta los cimientos de los antiguos balnearios", describe Barros. "En verano sube la arena y en invierno baja, aunque últimamente está subiendo más de lo normal", reflexionaba Requejo por su parte. "Lo de la arena no se puede solucionar de ninguna manera. Tal como viene se va, aunque tarde un poco", sentenciaba, por su parte, JonathanDel Campo. Al final, las duchas han vuelto a salir a flote gracias a la zanja excavada, llegando a tiempo para el fin del verano. ◼

Toneladas de ocle entre San Pedro y la Escalerona

La playa de San Lorenzo amaneció ayer con grandes cantidades de ocle en buena parte de la orilla. La mayor concentración de algas se encontraba entre la zona del pedrero de San Pedro y la Escalerona. A primera hora de la mañana de ayer y siguiendo el protocolo establecido, operarios de la empresa municipal Emulsa comenzaron los trabajos de retirada de la mayor parte de los restos. Lo hicieron con un tractor con una recogedora automática anclada y un contenedor para depositar los restos y así sacar del arenal la mayor parte de estas algas de color rojizo. Los trabajos se realizaron con el objetivo de "minimizar su presencia hasta la próxima pleamar", como explicó la empresa municipal en sus redes sociales. Hasta el mediodía todavía se podía observar gran rastro del ocle que había en San Lorenzo, así como apreciar el fuerte olor marino que desprendía, algo que fue notable para los bañistas. "Hacía tiempo que no veía tantas algas en San Lorenzo", afirmaba uno de ellos.