Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Un espectacular accidente ha obligado esta tarde a movilizar varios efectivos de Policía Local y Bomberos en el barrio de El Coto después de que dos vehículos sufriesen un choque por causas que se investigan. El siniestro generó gran revuelo en la zona por el impacto.

El accidente estuvo protagonizado por dos vehículos: una furgoneta y un taxi. Este último coche acabó empotrándose contra un establecimiento hostelero ubicado en el cruce entre las calles Granados y Balmes. Un negocio de hostelería cerrado. El taxi acabó derribando la persiana metálica del local y entrando dentro del mismo.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la policía local y también de bomberos.