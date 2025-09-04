Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Bomberos y Policía Local intervinieron en la zona del siniestro, que generó expectación en la zona

El vehículo empotrado contra el establecimiento.

El vehículo empotrado contra el establecimiento. / Santoveña

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Un espectacular accidente ha obligado esta tarde a movilizar varios efectivos de Policía Local y Bomberos en el barrio de El Coto después de que dos vehículos sufriesen un choque por causas que se investigan. El siniestro generó gran revuelo en la zona por el impacto.

El accidente estuvo protagonizado por dos vehículos: una furgoneta y un taxi. Este último coche acabó empotrándose contra un establecimiento hostelero ubicado en el cruce entre las calles Granados y Balmes. Un negocio de hostelería cerrado. El taxi acabó derribando la persiana metálica del local y entrando dentro del mismo.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la policía local y también de bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
  3. El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
  4. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
  5. El plan de la intermodal de Gijón se demora a enero y se encarece en medio millón
  6. Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
  7. Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: 'El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia
  8. La familia gijonesa accidentada en Guadalajara sigue ingresada

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)

El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)

Gijón espera por más de mil visitantes con la llegada a El Musel de un nuevo crucero

Gijón espera por más de mil visitantes con la llegada a El Musel de un nuevo crucero

Fernando de Silva, abogado, recibe la medalla de Oro del Colegio de la Abogacía de Gijón: "Los jueces hacen bien su trabajo, pero hay casos de ‘lawfare’ claros"

Fernando de Silva, abogado, recibe la medalla de Oro del Colegio de la Abogacía de Gijón: "Los jueces hacen bien su trabajo, pero hay casos de ‘lawfare’ claros"

El Museo de Gijón tendrá pasarelas para abrir a visitas sus restos arqueológicos

El Museo de Gijón tendrá pasarelas para abrir a visitas sus restos arqueológicos

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

El socialista Juanjo Alonso Ordiales, cerca de dejar su acta de concejal

El socialista Juanjo Alonso Ordiales, cerca de dejar su acta de concejal

Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)

Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
Tracking Pixel Contents