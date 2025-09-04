Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque
Bomberos y Policía Local intervinieron en la zona del siniestro, que generó expectación en la zona
Un espectacular accidente ha obligado esta tarde a movilizar varios efectivos de Policía Local y Bomberos en el barrio de El Coto después de que dos vehículos sufriesen un choque por causas que se investigan. El siniestro generó gran revuelo en la zona por el impacto.
El accidente estuvo protagonizado por dos vehículos: una furgoneta y un taxi. Este último coche acabó empotrándose contra un establecimiento hostelero ubicado en el cruce entre las calles Granados y Balmes. Un negocio de hostelería cerrado. El taxi acabó derribando la persiana metálica del local y entrando dentro del mismo.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la policía local y también de bomberos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
- El plan de la intermodal de Gijón se demora a enero y se encarece en medio millón
- Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
- Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: 'El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia
- La familia gijonesa accidentada en Guadalajara sigue ingresada