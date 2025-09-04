Fernando de Silva Cienfuegos Jovellanos, abogado, recibe la medalla de Oro del Colegio de la Abogacía de Gijón junto a Manuel Meana: "Los jueces hacen bien su trabajo, pero hay casos de ‘lawfare’ claros"

¿Qué supone este reconocimiento?

Lo pensé mucho y la verdad es que es un orgullo. Estoy orgulloso de haber desarrollado mi trabajo durante cincuenta años como pretendía hacerlo. A mí me costó poco ser abogado, porque es vocación. Conocí la profesión por mi padre, Pedro de Silva, que contaba sus juicios a la hora de comer y me inculcó su pasión. Por eso, jamás dude de que estudiaría Derecho y sería abogado.

¿Cree que ha cumplido los objetivos que se marcó cuando empezó?

Sí, dentro de una profesión de tantos años hay momentos buenos y malos . Me siento satisfecho con lo que he conseguido. Creo en la Justicia y creo que en España tenemos una buena Justicia.

Compartirá escenario metafórico con jóvenes que empiezan. ¿Qué les dice?

Que empiecen por vocación. Es una profesión dura, en la que hay que pelear todos los días con clientes, abogados, jueces y fiscales. Que tengan un respeto exquisito a los clientes, porque lo primordial son sus intereses. Y el que tengan mismo respeto a los compañeros. No son enemigos, sino el contrario. También, debe respetar la Justicia, aunque habrá situaciones que no les gusten.

Tuvo un papel activo en la Transición. ¿Es como la Revolución Francesa, que aún no ha pasado suficiente tiempo para conocer su impacto?

Se podría haber avanzado más rápido y bastante mejor, pero opinar sobre esto ahora es complicado sin ponerse en el momento exacto en el que todo sucedió. La Transición tenía unas connotaciones que requerían cautela para evitar que todo se fuera al traste. Es decir, que no consiguiéramos la democracia que queríamos.

El ruido de sables...

Se tenía que haber avanzado más y estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho porque, de alguna manera, el franquismo sigue estando presente en nuestra sociedad. De todas formas, hubo avances muy importantes.

O sea, como Leibniz ¿salió lo mejor posible?

Sí. Hay que ponerse en la situación de 1974 o 1975 para saber qué es lo que se hizo. Hablar ahora de lo que se podía hacer no es lo correcto. En esos momentos, se hizo lo que se pudo. Recuerdo dónde estaba cuando legalizaron el Partido Comunista.

Pues cuente.

Aquello fue un hito. Estaba en El Molinón, que jugábamos contra el Santander, creo. En mitad del descanso, a última hora de la tarde, nos enteramos de la legalización. Hubo una manifestación maravillosa por la zona del Piles celebrándolo. Aquello era impensable un mes antes. Hubo grandes avances en muy poco tiempo y luego un estancamiento. Felipe González pudo avanzar mucho más y no lo hizo.

En una de sus últimas entradas de su blog hablaba de salida de Errejón de Podemos. Ha llovido mucho, pero ¿cómo ve a la izquierda más allá de la izquierda?

Con mucha desolación. Estuve en Podemos. Pertenecí a la directiva, aquí en Gijón. Dejé de estar cuando se prefirió que gobernara Foro en vez del PSOE en el Ayuntamiento. Eso pasó a las cinco de la tarde y yo a las cinco y media me separé por completo. Pensé que el partido se había equivocado y que perdería la mitad de los concejales en las próximas elecciones. Acerté un poco. Podemos hoy en día es nada y pudo haber sido mucho.

¿Qué piensa de lo que sucede en Palestina?

Algo absolutamente inhumano. Es un genocidio absoluto. Lo dije hace tiempo, cuando se decía con la boca pequeña, y me llamaron exagerado. ¿Ahora quien lo puede dudar? Todo el mundo lo piensa aunque algunos no lo digan porque no se atreven. Todos los días mueren niños. Mientras hablamos, seguramente estén matando a alguien. Y eso pasa con el consentimiento de todos. A las manifestaciones en la calle Corrida van 200 personas, cuando deberían ir 2.000.

Pedro Sánchez ha dicho que algunos jueces hacen mal su trabajo.

Y tiene toda la razón. La inmensa mayoría de los jueces hacen muy bien su trabajo. No pongo la mano en el fuego por nadie, pero en Gijón y Asturias, no cuestiono la profesionalidad de ninguno. Quizás, unos trabajen más y otros menos y otros sepan más o menos. Pero cuando vamos a Madrid hay tres casos que, sin duda, son "lawfare". Me refiero al juez Peinado, a la jueza de Vox que persiguió al hermano del Presidente –Beatriz Viedma– y el del fiscal general –Ángel Hurtado–. La mayoría de los jueces estarán de acuerdo conmigo, pero están callados. Echo de menos que se mojen y que digan que hay algunos que no pueden ejercer la profesión. El corporativismo, muy mal entendido, les hace guardar silencio.

Prosiga.

He sido abogado penalista. Si a mí me pregunta qué delitos ha cometido la mujer del Presidente no lo sé. Se está haciendo una investigación absoluta de su vida desde el principio. Busca delitos donde no los hay. ¿Cómo puede haber malversación de fondos cuando no es funcionaria pública? ¿Qué va a malversar? Lo más terrible es cómo se está alargando la instrucción. A base de prórrogas, las pueden alargar indefinidamente, haciendo que lo importante sea la noticia. Este caso y el resto quedarán en nada, pero lo importante para algunos jueces y algunas políticos es que las causas estén abiertas durante años.