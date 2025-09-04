Los hijos de la Gota de Leche vuelven para recordar su pasado: "Fue fundamental"

La exposición al aire libre por el centenario de la fundación de la Gota de Leche, inaugurada el pasado martes, resume en varios paneles la historia de una institución por la que pasaron generaciones de gijoneses. Han sido varios los que no han esperado para acercarse hasta la muestra para recordar su infancia allí. Otros acuden buscando conocer parte de la vida de familiares que estuvieron en la casa natal y también los hay que se interesan por la labor que se realizaba en la actual sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

José Manuel Rivero y Begoña García, frente a la antigua entrada de la Gota de Leche. / Marcos León

María Luisa Entrialgo pertenece a este primer grupo. El 29 de enero de 1939 llegó a este mundo en la Gota de Leche. Cinco años antes lo había hecho su hermano. Para ella, "fue algo muy bueno y beneficioso para los jóvenes". "En aquella época si amamantaban a los hijos, las madres podían venir durante un año a comer aquí. Mi madre no perdía nada, durante el primer año me contaba que estaba muy contenta y venía a comer. Nos atendían para todo", recuerda Entrialgo, que cada vez que puede se acerca hasta El Humedal. "Siempre que hay algo vengo a visitarlo porque le guardo mucho cariño, en especial a Don Avelino González que siempre hizo mucho por los niños y las madres", afirma sobre el fundador de la institución.

Chema Castañón, leyendo la historia del edificio de El Humedal. / Marcos León

Felipe Herrero también mantiene en su memoria a Avelino González y también menciona la labor de "Puri", Purificación López, directora del Hogar Maternal de la Casa Rosada donde se crio. "De aquella, si no eras adinerado, el resto estábamos en pañales. Estuve desde los seis hasta los nueve. En 1955 se mató mi padre haciendo La Laboral, mi madre quedó con cuatro hijos: el mayor con diez, otro con nueve, yo con tres y el pequeño con seis meses. Llegamos aquí para que nos ayudasen", explica Herrero, que aprueba la exposición. "Estas cosas ayudan a recordar lo vivido", añade Herrero.

María Luisa Entrialgo, junto al panel dedicado a Avelino González, fundador de la Gota de Leche. / Marcos León

En la Gota de Leche también nació Luis Lobera el 9 de abril de 1957. "Soy hijo de soltera y serlo en aquella época era horrible. Para ella fue una tremenda ayuda poder dejarme en la Casa de Cuna para ir a trabajar y luego recogerme alimentado y limpio", afirma Lobera. No guarda recuerdos de su estancia en aquel edificio, aunque sí de la Casa Rosada donde les cuidaban "con cariño y dedicación extrema". "Es una exposición muy guapa. Imagino que tendrán un fondo fotográfico muy amplio, pero explicar el inicio de la institución y la fuerza que tuvo este paisano (Avelino González) para tirar con todo esto es increíble", alaba Lobera.

"Está bien recordarla"

A Begoña García, la muestra le ayuda a recordar a su padre que nació en la Gota de Leche y de la que no solía hablar mucho. "Fue algo muy beneficioso. Está bien recordar las cosas buenas", explica García. A su lado, José Manuel Rivero confiesa que no conocía su historia. "Estamos hartos de ver el edificio, pero no sabíamos mucho sobre los inicios o quién la había fundado", afirma Rivero.

Para Chema Castañón "es una gran idea y necesaria". "Mucha gente ve este edificio y no sabe lo que significó para muchas familias. Cuando se fundó, en los veinte, en los treinta y sobre todo en la durísima posguerra fue fundamental en la crianza de chiquillos de madres que no tenían recursos", relata Castañón. La exposición se mantendrá a disposición del público hasta el 21 de septiembre, ya sea para conocer la historia de la Gota de Leche o reencontrarse con su pasado o el de familiares.