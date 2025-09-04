El Museo de Gijón tendrá pasarelas para abrir a visitas sus restos arqueológicos

El futuro Centro de Arte Tabacalera, con su licitación en ciernes, cuenta en su proyecto de obra definitivo con una propuesta ya detallada para el llamado Museo de Gijón, que es como se denomina desde hace años a la iniciativa de crear en la planta baja de el edificio histórico una exposición permanente sobre la historia de la ciudad. Una idea que aceptada por los varios gobiernos que han trabajado en la actuación de Tabacalera yque parece responder a la demanda del propio edificio, en el que se hallaron restos de gran relevancia arqueológica. Se conserva el ya conocido pozo romano, pero también otros elementos en buen estado de la época barroca del complejo, cuando era un convento, y que sobrevivieron a las modificaciones que sufrió el inmueble durante su uso industrial como fábrica de tabacos. En la memoria de ejecución del proyecto, que se aprobará este viernes en Junta de Gobierno –último paso previo a la licitación de la obra, que cuesta 21,44 millones–, se propone un doble recorrido para este futuro museo y la instalación de pasarelas para que los restos arqueológicos horizontales, sobre el suelo, puedan abrirse igualmente a visitas sin ver comprometida su conservación.

El doble recorrido pensado para el Museo de Gijón se debe a que la conexión de accesos se diseña de tal manera que esta planta baja pueda ser tanto la primera como la última parada del visitante que acceda al edificio histórico. Se señala en la memoria del proyecto que "de esta forma se cumple con la versatilidad del recorrido expositivo exigida en las bases del concurso y reiterada por la propiedad durante el desarrollo del presente proyecto". Que esta planta baja no sea necesariamente la primera parada del visitante permitirá, por ejemplo, iniciar el paseo directamente en la segunda planta, "y desde ahí ir accediendo, en recorrido descendente, a las diferentes plantas del museo" a través de una escalera que vertebrará el edificio desde la panda este del antiguo claustro, que será siempre el elemento "de referencia visual" de este complejo histórico. "En la planta baja del antiguo convento se podría explicar la totalidad de la historia del edificio finalizando o comenzando allí el recorrido expositivo", se detalla en la memoria.

"Un documento construido"

La relevancia de esta planta baja es sustancial. Dicen los técnicos del proyecto: "Este edificio guarda vestigios de todas sus épocas, desde la romana hasta nuestros días. Eso le convierte en un documento construido, aportando un gran valor documental a la historia del barrio de Cimadevilla y a la ciudad de Gijón".

Los criterios de restauración propuestos son más bien conservacionistas, tratando de modificar lo mínimo posible los restos hallados, pero permitiendo su observación sin dañarlos. Surge ahí la idea de las pasarelas, que servirán como pasos sobre o junto a las zonas con restos arqueológicos horizontales.

Estas estructuras se ven como la única opción viable para que espacios como la panda sur del convento y el deambulatorio puedan abrirse a visitas. Para este entorno, de hecho, la propuesta de conservación implica "construir una pasarela metálica solada con tarima de madera que discurre por encima del yacimiento". Los restos arqueológicos hallados en estas estancias serán rellenadas con grava en sus zonas más hundidas, si bien el aspecto final que tendrá para el visitante se definirá según vaya avanzando la propia obra de reforma y de acuerdo tanto al interés museográfico del Ayuntamiento como al propio estado de los elementos, de cuya evolución se duda en algunos casos por el daño causado por las humedades del subsuelo.

Para el antiguo convento se propone una solución parecida: "Las áreas donde se encuentran restos arqueológicos se protegerán por medio de terrizos en su perímetro de forma que se pase por encima de ellas mediante una pasarela para su puesta en valor y visita".

Ahora bien, habrá que definir qué partes deben abrirse a visitas y cuáles es mejor tapar. En la memoria se señala que "el objetivo es mantener todo lo posible los vestigios de épocas pasadas," pero aclara que "hay algunos huecos abiertos en época reciente sin ningún tipo de criterio ni cuidado que suponen una herida abierta en el monumento".

Quizás el ejemplo más claro sea el claustro, donde se aprecian los arcos de la época del convento –se desconocía que se conservaban hasta que se picaron las paredes y hoy hay varios a la vista– y las ventanas y pasos cuadrangulares que se abrieron en la época industrial, más prácticos. La musealización de esta planta baja, por lo demás, se vinculará con la iglesia, que conservará parte de las pintadas en su techo –se usó como almacén de tabaco y los obreros dejaron sus firmas en la bóveda– y el puente grúa.

Los pozos, vigilados

Es probable que para el visitante el gran centro del Museo de Gijón serán los dos elementos actualmente visibles: el pozo romano y el aljibe del convento, situados uno al lado del otro. Los historiadores apuntan a que la religiosas cavaron el segundo pozo porque para entonces el romano ya estaba enterrado y que jamás supieron de su existencia. Según el plan de conservación, ambos recintos están en buen estado, ahora ya sin agua –la gestión de estas fugas fue un dolor de cabeza para los técnicos–, pero se recomienda "retrasar" la intervención en ellos "hasta donde sea posible", priorizando otras fases de obra, para ver cómo evolucionan. Hoy ya están protegidos por vallas y a la vista.