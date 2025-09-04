El plan "Caleyando pela vida" regresa con 39 rutas por Gijón

Un total de 39 rutas por diferentes zonas urbanas y rurales del concejo, con tres monitores en cada una de ellas y 51 plazas para cuya inscripción no hay que pagar ni un solo euro. Esas son algunas de las bondades de la nueva edición del programa "Caleyando pela vida" una iniciativa del Ayuntamiento, que llega de la mano de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y del Patronato Deportivo, y que busca, por un lado, favorecer "el espíritu inclusivo", como afirmó el concejal Guzmán Pendás, así como la práctica deportiva y los buenos hábitos de salud.

Fue precisamente ayer el concejal popular el encargado de presentar una iniciativa cuyas inscripciones se abren hoy para la primera ruta, que se celebrará el próximo 11 de septiembre. Esta ruta saldrá del Acuario y recorrerá todo el puerto deportivo, el paseo de San Lorenzo hasta el puente del Piles y finaliza a la plaza Mayor. Guzmán Pendás estuvo acompañado por el director del Patronato Deportivo, Pablo Blanco. "Este programa ya se ha consolidado y representa la mejor forma de entender los servicios sociales en nuestra ciudad, vinculados a iniciativas que traen cercanía y prevención", dijo Pendás.

El edil, fruto de lo distendida que era la presentación, se permitió gastar unas pocas bromas. "Tenía pensado haber hecho esta rueda de prensa en una cinta caminadora, pero costaba mucho traerla y no pudo ser", dijo, generando risas de cercanía entre los presentes en el acto. Pendás dejó claro, eso sí, en todo momento la importancia de este tipo de programas. "Caminar sirve para cuidar nuestro bienestar", añadió.

En cuanto a las rutas, las hay de todos los tipos. Se ofertan entre tres y cuatro desde septiembre hasta junio del año que viene. La mayoría están pensadas para que personas de todas las edades puedan participar en ellas, primando, eso sí, a personas de la tercera edad. El año pasado participaron en total 1.621 personas, de las cuales, como remarcó Pablo Blanco, una importante mayoría fueron mujeres.