El PSOE critica las bajas en la ayuda a domicilio
La queja, que se extiende a la teleasistencia, busca corregir la bajada de usuarios detectada
El PSOE de Gijón llevará al próximo pleno una iniciativa para intentar corregir la bajada de usuarios que, a su juicio, se ha producido en los últimos tiempos en los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Así lo manifestó ayer la concejala Natalia González, que vinculó esa bajada en ambos servicios "a una mala gestión" por parte del gobierno local.
González aseguró que "hay personas que se han visto obligadas a darse de baja". La edil socialista subrayó que "todavía hay mucho margen de crecimiento" para que el servicio facilite una respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida. "Si el equipo de gobierno quiere avanzar hacia un nuevo modelo de atención y cuidados que universalice los Servicios Sociales e implemente el modelo de cuidados tiene que garantizar la calidad de las prestaciones adaptándolas a las necesidades reales de la ciudadanía", desarrolló González.
Teniendo en cuenta esta bajada de usuarios, el PSOE llevará al pleno de septiembre un ruego para que el gobierno local establezca un protocolo de seguimiento que refuerce la relación de las personas usuarias con sus Unidades de Trabajo Social de referencia, lo cual entienden que facilitaría "conocer de primera mano las incidencias o quejas".
Respecto a la situación actual, González apuntó que "hemos preguntado en comisión por el seguimiento que se hace desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales y no existe ningún protocolo". "Por tanto, no está claro cuál es el papel de las Unidades de Trabajo Social en el seguimiento de los problemas que se puedan generar. Es imprescindible que los servicios de atención a las personas mayores se aborden desde la perspectiva de las personas usuarias, garantizando su participación con fórmulas ágiles y sencillas".
Por otro lado, la concejala también pedirá que se realice una evaluación externa de estos servicios que permita contar con un diagnóstico pormenorizado y conocer cuáles son las necesidades que cambiar para mejorar las prestaciones o poder poner en marcha nuevos servicios. "Tiene que haber un control real para que los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia cumplan su función", aseveró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- Ligero repunte de la criminalidad en Gijón (y estos dos tipos de delitos tienen la culpa)
- Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: 'El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia
- Detienen a un ladrón en la playa de San Lorenzo de Gijón