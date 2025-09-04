El PSOE critica las bajas en la ayuda a domicilio

El PSOE de Gijón llevará al próximo pleno una iniciativa para intentar corregir la bajada de usuarios que, a su juicio, se ha producido en los últimos tiempos en los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Así lo manifestó ayer la concejala Natalia González, que vinculó esa bajada en ambos servicios "a una mala gestión" por parte del gobierno local.

González aseguró que "hay personas que se han visto obligadas a darse de baja". La edil socialista subrayó que "todavía hay mucho margen de crecimiento" para que el servicio facilite una respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida. "Si el equipo de gobierno quiere avanzar hacia un nuevo modelo de atención y cuidados que universalice los Servicios Sociales e implemente el modelo de cuidados tiene que garantizar la calidad de las prestaciones adaptándolas a las necesidades reales de la ciudadanía", desarrolló González.

Teniendo en cuenta esta bajada de usuarios, el PSOE llevará al pleno de septiembre un ruego para que el gobierno local establezca un protocolo de seguimiento que refuerce la relación de las personas usuarias con sus Unidades de Trabajo Social de referencia, lo cual entienden que facilitaría "conocer de primera mano las incidencias o quejas".

Respecto a la situación actual, González apuntó que "hemos preguntado en comisión por el seguimiento que se hace desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales y no existe ningún protocolo". "Por tanto, no está claro cuál es el papel de las Unidades de Trabajo Social en el seguimiento de los problemas que se puedan generar. Es imprescindible que los servicios de atención a las personas mayores se aborden desde la perspectiva de las personas usuarias, garantizando su participación con fórmulas ágiles y sencillas".

Por otro lado, la concejala también pedirá que se realice una evaluación externa de estos servicios que permita contar con un diagnóstico pormenorizado y conocer cuáles son las necesidades que cambiar para mejorar las prestaciones o poder poner en marcha nuevos servicios. "Tiene que haber un control real para que los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia cumplan su función", aseveró.