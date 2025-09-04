San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

Con el objetivo de "hacer patria por la Virgen de Covadonga y por Asturias", en la iglesia de San Pedro se han colocado por primera vez las banderas de España y del Principado en las jornadas previas al día 8 de septiembre. "Buscábamos llamar la atención para recordar que estamos en unos días muy asturianos", explica el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta.

La bandera de Asturias y la rojigualda llaman la atención de los gijoneses y visitantes que aprovechan estas jornadas soleadas del inicio de septiembre para pasear por los alrededores de San Pedro. Estos símbolos fueron instalados en la torre del templo el pasado sábado 30 de agosto, jornada en la que arrancó la novena por el día de la patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga.

Durante esa jornada, los actos religiosos principales en la región tendrán lugar en la propia Basílica de Covadonga, donde se llevará a cabo la misa. Además, habrá cuatro jornadas festivas, cuya programación se reparte este año entre Villaviciosa, Sariego, Colunga, Cabranes, Bimenes y Nava. No obstante, Gómez Cuesta resalta que en el resto del Principado también se vive esa fecha de "manera muy especial".

En el caso de Gijón, además, el religioso subraya que "esta es una ciudad en la que siempre hubo mucha devoción por nuestra virgen y está claro que, entre otras cosas, destaca por su ‘covadonguismo’". "Un ejemplo de ello es la cantidad de entidades que llevan a Covadonga en su nombre, como ocurre con el Grupo", asevera el párroco de San Pedro.

Durante estas jornadas previas al 8 de septiembre, en la parroquia se está realizando una novena, con oración y súplica a la Virgen de Covadonga a diario. El culmen de las celebraciones llegará el propio lunes 8 de septiembre, con una misa solemne que arrancará a las 13.00 horas y que oficiará Javier Gómez Cuesta. "Es una celebración que vivo con ilusión. Año tras año, en esa fecha la iglesia siempre se llena porque hay mucha devoción", señala.

Novena y misa solemne

Para cerrar esa misa, los asistentes cantarán el siempre emotivo Himno de Covadonga a la "reina de nuestra montaña". "Es un canto que se va transmitiendo de generación en generación. En el 90 por ciento de las bodas que hacemos en San Pedro se acaba cantando ese himno, que es otra manifestación en la que se puede ver la devoción de Gijón a la virgen", argumenta Gómez Cuesta, quien tomó la decisión de colgar las banderas en la torre de la parroquia para "que todos sintamos que estamos en unos de los días más importantes para nuestra tierra".

En cuanto a las ausencias institucionales que se han producido en los últimos años en la misa del día 8 en Covadonga, el párroco de San Pedro entiende que "esta jornada tiene que ser un kilómetro 0, un espacio de encuentro para todos los asturianos". Por lo tanto, Gómez Cuesta reivindica que "todas las autoridades deberían estar presentes, aunque lo más importante es que la fiesta siga siendo popular y que los asturianos que asisten sean los grandes protagonistas". n