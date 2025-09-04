El socialista Juanjo Alonso Ordiales, cerca de dejar su acta de concejal

Nuevos cambios a la vista en el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Gijón. El edil Juanjo Alonso Ordiales está cerca de dejar su acta como concejal. Según las fuentes consultadas, esta renuncia se debe estrictamente a motivos profesionales. Alonso Ordiales compagina su labor municipal con el cargo de director económica del área sanitaria V, en la que se engloba el Hospital de Cabueñes. Su puesto en el Pleno lo ocuparía Ana Belén Murias Gómez, la siguiente en la lista electoral.

Con la marcha de Ordiales será el tercer cambio que tendrá que afrontar el PSOE respecto a los ediles elegidos en 2023. El primero de ellos fue casi nada más empezar el mandato, ya que Lara Martínez fue destinada a la viceconsejería de Turismo del Principado, cargo que aún ocupa. La sustituyó María Caunedo. El cambio más importante, no obstante, fue la renuncia del que fuera portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", el pasado mayo . Lo hizo por motivos personales. Rodrigo Sánchez ocupó su puesto y, a su vez, la portavocía recayó en Carmen Eva Pérez.

Ahora, con la salida de Juanjo Alonso, será Ana Belén Murias quien ocupe su puesto. La socialista ostenta actualmente la secretaría de Economía Social y Autónomos en la ejecutiva del PSOE de Gijón. Murias es graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Murcia. Actualmente es gerente de Principado Prevención S.L., presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Economía Social.