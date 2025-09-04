El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)

El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Gijón Juan José Alonso Ordiales ha formalizado esta misma misma su renuncia al acta de concejal. Una renuncia que, como adelató este jueves LA NUEVA ESPAÑA en su edición impresa, responde a "motivos profesionales". Alonso Ordiales, explican desde el PSOE de Gijón, "continuará desarrollando sus labores en la dirección Económica y de Profesionales del área sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias". Labores "en un momento clave para el refuerzo de nuestro sistema sanitario, que cuenta con proyectos de gran calado en el municipio como son la ampliación del Hospital de Cabueñes, el consultorio de Nuevo Roces o la remodelación del centro de salud de La Camocha", detallan las mismas fuentes.

Desde el PSOE de Gijón han querido agradecer el trabajo "desempeñado desde el comienzo del mandato" por Juan José Alonso Ordiales, que se encargaba del control al gobierno local en materia de Seguridad Ciudadana. Además, sus compañeros sociales quisieron reconocer "su compromiso en la construcción de un municipio más justo y de progreso bajo las siglas de un partido histórico".

El tercer cambio en las filas socialistas

La renuncia de Juan José Alonso Ordiales se hará efectiva en el próximo Pleno del mes de septiembre. Está previsto que en la sesión plenaria del mes de octubre tome el acta de concejal la siguiente persona de la lista del PSOE gijonés para los comicios locales, Ana Belén Murias Gómez. Actualmente, Murias ostenta la secretaría de Economía Social y Autónomos en la ejecutiva del PSOE de Gijón. Es graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Murcia, cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada. Además, señalan fuentes del partido socialista, es técnica en Prevención de Riesgos Laborales y profesora interina de la Consejería de Educación del Principado y preside la Asociación de Mujeres Empresarias.

La salida de Juanjo Alonso Ordiales se suma a otras marchas en las filas del grupo municipal socialista en lo que va de mandato. El primero de ellos fue casi nada más empezar a funcionar la Corporación saliente de las elecciones de mayo de 2023, ya que Lara Martínez, número dos en la lista electoral, fue destinada a la viceconsejería de Turismo del Principado, cargo que aún ocupa. La sustituyó María Caunedo. El cambio más importante, no obstante, fue la renuncia del que fuera portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", el pasado mes de mayo . Lo hizo por motivos personales. Rodrigo Sánchez ocupó su puesto y, a su vez, la portavocía recayó en Carmen Eva Pérez.

Una Corporación con varias despedidas

La de los socialistas no han sido los únicos cambios en la actual Corporación. En el próximo pleno, este mismo mes de septiembre, se hará efectiva la salida de Noelia Ordieres, edil de Izquierda Unidad desde que arrancó el mandato. Su puesto lo ocupará Alejandro Farpón, actual coordinador local de esta formación que cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento.

Además, en octubre del pasado año, la popular Ángeles Fernández-Ahúja alegaba motivos personales para renunciar a su acta de concejal. Era la primera vez que el PP ocupaba responsabilidades de gobierno en Gijón. La salida de la abogada gijonesas, que ostentaba el área de Servicios Sociales, motivó una reestructuración en el gobierno local. Servicios Sociales pasó al popular Guzmán Pendás mientras que el nuevo edil, Abel Junquera, asumía Atención a la Ciudadanía y Distritos.