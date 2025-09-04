"La vida romántica" de la artista riojana Juana García-Pozuelo llega a Gijón con toques de arquitectura y paisajes urbanos

La Galería Llamazares acogerá desde el 6 de septiembre al 18 de octubre la primera muestra individual en Gijón de la artista plástica riojana, Juana García-Pozuelo (1978), titulada “La vida romántica”.

Esta muestra es una recopilación de distintos formatos y escalas, donde la artista mantiene su característico trabajo sobre la memoria, el deseo y la introspección, pero la expande hacia un diálogo con la arquitectura, paisajes urbanos y el imaginario romántico.

“'La vida romántica' de Juana García Pozuelo es el regalo que la artista nos hace para que nos despojemos de las prisas y perdamos el tiempo que haga falta habitando sus obras y disfrutándolas, tanto como la han hecho disfrutar a ella en sus búsquedas y, más tarde, en su taller”, destaca la comisaria de la exposición y crítica de arte, María Von Touceda.

Tras el éxito de García-Pozuelo en la feria Artesantander 2025, donde presentó un Solo Project de sus reconocidas miniaturas, la artista riojana decidió ampliar su proyecto y llevarlo a Gijón. Esta exposición, formada por una selección de las obras más recientes de la artista, “invita a pensar el arte como refugio a la inercia del presente”.

Desde los inicios de la carrera de la artista en 2001, García-Pozuelo ha sido beneficiada de varias becas y programas que favorecieron el desarrollo de sus obras. Además, ganó el premio de obra joven V certamen Parlamento de La Rioja en 2006 y la mención de Honor y adquisición III Premio de pintura Ibercaja, entre otros premios.

En la actualidad, tiene obras en colecciones expuestas en el Parlamento de La Rioja, Ayuntamiento de Bilbao, Fundación Bilbao Arte, UNED Bizkaia, Ibercaja-La Rioja y en la Escuela oficial de idiomas de Logroño.