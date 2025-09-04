Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La vida romántica" de la artista riojana Juana García-Pozuelo llega a Gijón con toques de arquitectura y paisajes urbanos

Tras su éxito en la feria Artesantander 2025, la artista de La Rioja presentará por primera vez en Gijón su muestra en la Galería Llamazares, comisariada por la crítica de arte, María Von Touceda.

&quot;Crime scene XXX&quot;, uno de los cuadros de Juana García-Pozuelo

"Crime scene XXX", uno de los cuadros de Juana García-Pozuelo / LNE

Andrea Sanz-Yus

La Galería Llamazares acogerá desde el 6 de septiembre al 18 de octubre la primera muestra individual en Gijón de la artista plástica riojana, Juana García-Pozuelo (1978), titulada “La vida romántica”. 

Esta muestra es una recopilación de distintos formatos y escalas, donde la artista mantiene su característico trabajo sobre la memoria, el deseo y la introspección, pero la expande hacia un diálogo con la arquitectura, paisajes urbanos y el imaginario romántico. 

“'La vida romántica' de Juana García Pozuelo es el regalo que la artista nos hace para que nos despojemos de las prisas y perdamos el tiempo que haga falta habitando sus obras y disfrutándolas, tanto como la han hecho disfrutar a ella en sus búsquedas y, más tarde, en su taller”, destaca la comisaria de la exposición y crítica de arte, María Von Touceda.

Tras el éxito de García-Pozuelo en la feria Artesantander 2025, donde presentó un Solo Project de sus reconocidas miniaturas, la artista riojana decidió ampliar su proyecto y llevarlo a Gijón. Esta exposición, formada por una selección de las obras más recientes de la artista, “invita a pensar el arte como refugio a la inercia del presente”. 

Desde los inicios de la carrera de la artista en 2001, García-Pozuelo ha sido beneficiada de varias becas y programas que favorecieron el desarrollo de sus obras. Además, ganó el premio de obra joven V certamen Parlamento de La Rioja en 2006 y la mención de Honor y adquisición III Premio de pintura Ibercaja, entre otros premios. 

En la actualidad, tiene obras en colecciones expuestas en el Parlamento de La Rioja, Ayuntamiento de Bilbao, Fundación Bilbao Arte, UNED Bizkaia, Ibercaja-La Rioja y en la Escuela oficial de idiomas de Logroño. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
  3. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
  4. El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
  5. El plan de la intermodal de Gijón se demora a enero y se encarece en medio millón
  6. Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
  7. Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: 'El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia
  8. La familia gijonesa accidentada en Guadalajara sigue ingresada

"La vida romántica" de la artista riojana Juana García-Pozuelo llega a Gijón con toques de arquitectura y paisajes urbanos

"La vida romántica" de la artista riojana Juana García-Pozuelo llega a Gijón con toques de arquitectura y paisajes urbanos

Asturias continúa a la cabeza de toda España en número de suicidios: "Es una realidad que nos preocupa"

Asturias continúa a la cabeza de toda España en número de suicidios: "Es una realidad que nos preocupa"

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque

El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)

El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)

Gijón espera por más de mil visitantes con la llegada a El Musel de un nuevo crucero

Gijón espera por más de mil visitantes con la llegada a El Musel de un nuevo crucero

Fernando de Silva, abogado, recibe la medalla de Oro del Colegio de la Abogacía de Gijón: "Los jueces hacen bien su trabajo, pero hay casos de ‘lawfare’ claros"

Fernando de Silva, abogado, recibe la medalla de Oro del Colegio de la Abogacía de Gijón: "Los jueces hacen bien su trabajo, pero hay casos de ‘lawfare’ claros"

El Museo de Gijón tendrá pasarelas para abrir a visitas sus restos arqueológicos

El Museo de Gijón tendrá pasarelas para abrir a visitas sus restos arqueológicos

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"
Tracking Pixel Contents