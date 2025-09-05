Arranca el XIX Clinic Joven Emprend@

Una nueva edición del Clinic Joven Emprend@, promovida por la Asociación Asturias Emprend@ y apoyada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa se celebra en el mes de septiembre.

En esta edición se trasladará a las localidades asturianas de Avilés, Comarca de la Sidra y Gijón/Xixón, entre el 1 y el 12 de septiembre. Serán unos intensos días de entrenamiento a tiempo completo que incluyen sesiones de desarrollo competencial, sesiones técnicas de formación, comidas-encuentros con, visitas a iniciativas ejemplares, retos, gamificación, etc.

La participación en el Clinic es totalmente gratuita para los 25 jóvenes seleccionados.

El Clinic JOVEN EMPREND@ es una actuación promovida por la Asociación Asturias EMPREND@ y respaldada por los partners incluido el Gobierno del Principado de Asturias en el marco del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, dirigida a personas jóvenes residentes en el Principado de Asturias que cuenten con una idea de negocio y/o con la inquietud por emprender un potencial proyecto social y/o con la actitud proactiva de querer hacer que pasen cosas en el mundo empresarial y profesional asturiano.

El carácter innovador del programa que le ha hecho merecedor de un premio a la innovación formativa viene dado por la mezcla de ingredientes en su receta del éxito que combina técnicas de gaming, de visual thinking, de benchmarking, de lean thinking, de learning by doing, de outdoor training, conjugando en diócesis adaptadas al perfil de participantes de cada edición (que es única distinta a la anterior y a la sucesiva):

Comidas-encuentros con…

Sesiones de brainstorming

Mesas redondas

Sesiones técnicas

Retos y/o dinámicas proactivas por equipos

Autodiagnósticos y autoevaluaciones competenciales

Análisis e informes personalizados por psicóloga, por logopeda y por periodista

Coaching individual

Business games

Presentaciones elevator picth, pecha kucha y storytelling

PMP o Plan de Mejora Personal

Tutoría inicial de proyecto o plan de negocio

Recomendación de plan formativo posterior.

A lo largo del programa del Clinic están previstos la celebración de las sesiones “ENCUENTROS CON…” en las que los jóvenes podrán compartir inquietudes con empresarios/as y directivos/as y/o personajes relevantes exitosos de distintos sectores económicos y sociales.