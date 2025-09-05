La Cámara de Comercio de Gijón e Impulsa promueven la participación de emprendedores en Agropec 2025

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en su idea de ayudar a la consolidación de las empresas de la ciudad, ofrece un espacio dentro del stand de GIjón Impulsa en AGROPEC (Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras), en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, que tiene entre sus funciones la de promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.

La iniciativa propone la puesta a disposición de un espacio en el citado Stand Impulsa, que podrán ocupar jóvenes empresas del municipio durante la celebración del certamen. Como requisitos se establece que las empresas estén ubicadas en el municipio de Gijón y no superen los cinco años de antigüedad. El precio simbólico de esta participación en AGROPEC se sitúa en los 50€ (Iva incluido).

Para formalizar la participación, los candidatos podrán enviar sus solicitudes hasta el 17 de septiembre a actividadferial@camaragijon.es

Bases

Solicitud