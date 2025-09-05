La Cámara de Comercio de Gijón e Impulsa promueven la participación de emprendedores en Agropec 2025
La iniciativa propone la puesta a disposición de un espacio en el citado Stand Impulsa, que podrán ocupar jóvenes empresas del municipio durante la celebración del certamen
M. O.
El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en su idea de ayudar a la consolidación de las empresas de la ciudad, ofrece un espacio dentro del stand de GIjón Impulsa en AGROPEC (Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras), en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón, que tiene entre sus funciones la de promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.
La iniciativa propone la puesta a disposición de un espacio en el citado Stand Impulsa, que podrán ocupar jóvenes empresas del municipio durante la celebración del certamen. Como requisitos se establece que las empresas estén ubicadas en el municipio de Gijón y no superen los cinco años de antigüedad. El precio simbólico de esta participación en AGROPEC se sitúa en los 50€ (Iva incluido).
Para formalizar la participación, los candidatos podrán enviar sus solicitudes hasta el 17 de septiembre a actividadferial@camaragijon.es
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
- Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
- Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque
- Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
- La familia gijonesa accidentada en Guadalajara sigue ingresada
- La playa de San Lorenzo de Gijón amanece repleta de ocle: así han sido las labores de retirada de algas
- El socialista Juanjo Alonso Ordiales oficializa su salida como concejal en Gijón (y ya tiene sustituta)