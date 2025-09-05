Celebración en San Pedro por los letrados fallecidos

La iglesia de San Pedro acogió ayer una misa en recuerdo de los abogados fallecidos desde la última festividad del Colegio de la Abogacía de Gijón. Una celebración que tuvo muy presente a Faustino Martínez González, Minervino José Atanasio de la Rasilla Loza y a Jorge Lorenzo Benavente. La celebración religiosa está englobada en los actos colegiales en honor a la virgen de Covadonga, patrona de la institución. Durante la jornada de ayer también se celebró la conferencia "Estrategia procesal en los procedimientos contenciosos de familia del Libro IV de la LEC: ¿El arte de la guerra?", a cargo del decano del Colegio Abogados de Valencia, José Soriano Poves; y los certámenes literario y de fotografía de 2025. Hoy viernes se llevará a cabo la jura de los nuevos colegiales y la entrega de distinciones a los veteranos de un colegio liderado por Benigno Villarejo.