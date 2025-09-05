Las cofradías se reúnen en San Pedro por el jubileo
Numerosos integrantes de las cofradías y hermandades de la ciudad se reunieron ayer en la parroquia de San Pedro con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. El acto, organizado por el Arciprestazgo de Gijón, contó con la celebración de una misa y una oración. "Es un buen motivo para el encuentro y celebrar juntos", destacaron los cofrades, que asistieron al encuentro con sus respectivas medallas de las cofradías de las que forman parte. En la imagen, los componentes de las cofradías y hermandades gijonesas, ayer, en la iglesia de San Pedro, celebrando el Jubileo 2025.
