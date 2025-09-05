La crecida de arena por las mareas y el ocle colman San Lorenzo

Los efectos de la crecida de arena por las mareas en la playa de San Lorenzo se siguen notando. El murete que hay al lado de la Escalerona, en dirección ya hacia el Campo Valdés, seguía ayer sepultado por el exceso de arena haciendo que, prácticamente, desapareciera a la vista de los bañistas que aún disfrutan de los últimos rayos de sol del verano gijonés. Este no es el único inconveniente que afronta en estas jornadas la principal playa de Gijón. El ocle devuelto por las aguas del Cantábrico ha obligado a Emulsa a ponerse las pilas. Entre hace dos días y ayer, explican fuentes de la empresa municipal se recogieron 60 toneladas de algas.

La crecida de arena ha sido un asunto que ha descolocado a los gijoneses y turistas en los últimos días. Si en los meses fríos, sobre todo en diciembre y sobre manera en enero y febrero, el problema suele ser el contrario, que la arena mengua en cantidades reseñables, esta vez es por exceso y no por defecto. Este aumento de la arena ya ha tenido las primeras consecuencias. Los grifos para lavarse los pies que hay al lado de la Escalerona llegaron a quedar completamente enterrados y algunos bañistas y surferos, los de mayor estatura, tenía que ducharse casi agachados para poder poner su cuerpo bajo el chorro de agua.

Un particular recogiendo ocle en la noche del miércoles. |

Esta última situación se ha atajado, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, cavando una zanja a los pies de los últimos pedaños de La Escalerona en la zona de las duchas para poder hacer que los usuarios de San Lorenzo puedan quitarse la arena, la que se queda impregnada en sus cuerpos, con más comodidad. Si bien, de momento, nada se ha podido hacer para "desenterrar" el murete que hay en las faldas del Muro hacia el Campo Valdés. Esta parte de la estructura, debido al aumento de la arena, hace que quede casi a ras de playa. Algo muy anormal.

En cuanto a la retirada ocle, explican desde Emulsa que se han retirado 60 toneladas de algas. Puntualizan, eso sí, que el peso tan llamativo no viene tanto por la cantidad, que en parte también, sino porque el ocle al proceder del Cantábrico y salir mojado pesa más. Tan solo se recoge el ocle que queda depositado en la arena. Con el que hay flotando en el agua nada se puede hacer. Los operarios de Emulsa no han sido los únicos que han recogido algas. Algún particular también se puso hace dos días manos a la obra de noche.