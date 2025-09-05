Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón

En el proceso en toda España participan 27.614 personas para 3.118 plazas disponibles

Aspirantes realizando la prueba de acceso a la Guardia Civil el pasado año.

Pablo Palomo

Gijón vuelve a ser este fin de semana una de las sedes españolas para las pruebas de acceso a la Guardia Civil, un proceso al que este año están apuntadas hasta 27.614 personas que “pelearán” por una de las 3.118 plazas ofertadas. El examen arranca este sábado y la sede en la capital marítima del Principado -una de las veinte repartidas por toda España- estará en la plaza Antonio Gutiérrez s/n, en el Aulario Norte del Campus de Gijon.

Las pruebas que mañana sábado se celebran son de conocimientos teóricos y psicotécnicos. Del total de aspirantes, explican fuentes del Instituto Armado, 8.936 son mujeres, es decir un 32,36%. En cuanto al nivel de formación, destaca un total de 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con el título de máster y quince con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

En lo que respecta a Asturias, según desglosan desde la Benemérita, se examinarán un total de 622 aspirantes, de los cuales 421 son hombres y 201 mujeres.

Aspirantes realizando la prueba de acceso a la Guardia Civil el pasado año.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas. En concreto, conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido veinte sedes, ubicadas en doce Comunidades Autónomas. Además de Gijón habrá pruebas en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Veinte sedes repartidas por toda España

La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil. “Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria”, detallan desde la Guardia Civil.

Una guardia civil supervisando la prueba de acceso el pasado año.

Los aspirantes a guardias civiles deberán responder este sábado serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos. Quienes superen esta primera prueba arrancarán con el proceso físico de la oposición. En concreto, deberán solventar un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Ingreso en la Academia al finalizar todo el proceso

El siguiente paso, para quienes superen estas últimas pruebas, será “una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física”.

Los aspirantes que culminen satisfactoriamente el proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.

