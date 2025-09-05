La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
Los docentes se disfrazan para hacer más ameno el inicio del curso escolar
Los alumnos asturianos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato empezarán las clases el mismo día 9 de septiembre. Será momento de reencontrarse con los profesores, los compañeros, los libros y los exámenes. Supone, también, dejar atrás el verano y las vaciones. No solo para los estudiantes, también para sus profesores.
Muchos son los que lo llevan con energía y buen humor. Es el caso del colegio Patronato San José, que no ha dudo en hacer más ameno el regreso. Y también más divertido. Es por ello que han grabado un vídeo para animarse a ellos y a sus alumnos ante el reencuentro que tendrá lugar la próxima semana. Ellos ya lo tienen todo preparado en las aulas.
Los docentes del Patronato San José no han dudado en disfrazarse y grabar un vídeo en el que llegan al patio del centro en una furgoneta de color negro. Suena de fondo la sintonía de la mítica serie de televisión "El equipo A". Uno a uno van saliendo los profesores, con sus batas blancas, lucen escuadras, libros, bolígrafos, raquetas...
De pronto se escucha la voz en off. "En cada rincón de este colegio un equipo de docentes excepcionales se enfrenta cada día a una misión muy especial: acompañar, educar y cuidar. Si tienes un problema, si necesitas una mano amiga o si no sabes a quién acudir, seguro puedes encontrarlos. Ellos son el alma del cole... y cuando se unen nada es imposible", se escucha en el vídeo que ha levantado una sonrisa entre las familias del Patronato San José.
