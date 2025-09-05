Gijón licita las obras de Tabacalera para convertirla en Centro de Arte: "Es la mayor inversión de cultura del último siglo"

"Venimos a dar cuenta de una licitación por un importe de más de 22 millones de euros. Creo que, en los últimos cincuenta años, no hay un proyecto que dependa de la administración municipal por ese importe". Con esas palabras arrancó la alcaldesa, Carmen Moriyón, la rueda de prensa de esta mañana para anunciar que, efectivamente, las obras para convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en un gran Centro de Arte.

La actuación servirá, a grandes rasgos, para reconvenir el edificio histórico de Tabacelera a usos culturales y además construir otros dos edificios unidos por una gran plaza verde. Uno de los edificios será el nuevo museo Nicanor Piñole y el otro tendrá usos hosteleros. La idea es que las obras empiecen el año que viene, en marzo, y que el nuevo museo esté listo para el 2027. Se cuenta, por otro lado, con tener la nueva Tabacalera ya lista para finales de 2029.

La rueda de prensa de la Alcaldesa, que estuvo acompañada por los concejales foristas de Cultura y Obras Públicas, Monserrat López Moro y Gilberto Villoria, duró algo más de media hora y sirvió no solo para repasar de forma pormenorizada lo que se va a hacer y su impacto para la cultura de la ciudad dentro de la vía Gijonesa. Sino también para poner en valor lo hecho hasta ahora. "Esta es la mayor inversión en cultura del último siglo", aseguró la regidora, que fue la primera en tomar la palabra.

La rueda de prensa de esta mañana / Marcos León / Marcos LeÃ³n

Moriyón se encargó de hacer un balance de lo que ha conseguido su gobierno. Tanto el actual, como el de los ocho años anteriores. Recordó cómo fue el cierre de la fábrica de tabacos y cómo se la encontraron. "Se cerró en 2002. Cuando empezamos nuestro proyecto estaba que se caía. No podíamos dejar que el mejor patrimonio que cuenta la historia de nuestra ciudad se cayera". Así, la Alcaldesa rememoró cómo en el 2012, cuando ya existía el proyecto de hacer los dos nuevos edificios y recuperar el histórico, hubo que pisar el freno. "Estábamos en el peor momento de la crisis en España y en nuestra ciudad. Fue clave que decidiéramos hacerlo por fases. El 6 de junio de 2014 sacamos a licitación las obras de consolidación de Tabacalera, fueron seis millones", recordó.

"Es importante saber de dónde venimos"

"Es importante saber de dónde venimos", precisó la primera edil, antes de encarar lo que se va hacer ahora. Antes, hizo otra explicación de lo trabajado durante estos dos años de gobierno municipal. "Cuando regresamos al gobierno nos encontramos que el proyecto que teníamos se había convertido en un espacio zombie. Donde ahora hay en la primera y segunda planta más de 3.000 metros de espacios expositivo para artistas nacionales e internacionales nos encontramos zonas de ensayo, polivantes, espacio para jóvenes... hemos empleado estos dos años en reposicionar a Gijón en la cultura del siglo XXI", aseveró Moriyón.

Mensaje de tranquilidad

Moriyón aprovechó la rueda de prensa de ayer para lanzar otros dos mensajes importantes. Uno, centrado en la totalidad de lo que va de mandato. "En estos dos años, con la compra de los terrenos de Naval, la ampliación del Parque Científico y esta licitación creo que está más que justificado el mandato", afirmó. Pero dijo más. "Aún nos quedan 20 meses y no vamos a parar", añadió.

También quiso mandar un mensaje de tranquilidad. La licitación de Tabacalera coincide, al menos en lo temporal, con la ya sabida reforma del Piñole para acoger la Oficina de Igualdad. Eso hará que, hasta que esté el nuevo museo de Cimavilla, la obra del pintor se exponga de forma temporal en el Palacio de Revillagigedo. Ello ha despertado suspicacias vecinales, culturales y políticas, sobre todo en la oposición de izquierdas.

"Entiendo las dudas de la ciudadanía. Pero hemos demostrado que lo que emprende el Ayuntamiento va hacia adelante", zanjó Moriyón.

En la rueda de prensa de esta mañana, también tomaron la palabra Gilberto Villoria y Monserrat López Moro. El primero detalló de forma pormenorizada en qué consistirá la obra de Tabacalera. La segunda, sobre la importancia para la expansión de la cultura en la ciudad. "Esto es hito", afirmó.