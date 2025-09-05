Gijón recibe un millón de la UE para impulsar el turismo inteligente

A 1.106.956,40 asciende la subvención de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destino liderada por Segittur, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo. Se trata de un proyecto con un plazo de ejecución hasta junio de 2026 y que tiene como objetivo "mejorar la experiencia de visitantes y residentes, impulsar la competitividad del sector turístico local y garantizar una gestión más sostenible e inclusiva del destino". "Con ello, Gijón se posiciona como referente nacional del turismo inteligente y sostenible", destacó ayer la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Ángela Pumariega.

La iniciativa, detallas desde el área municipal de Turismo, incluye "actuaciones innovadoras como una tarjeta turística digital, un gemelo digital para gestionar flujos de visitantes, una calculadora de huella de carbono y un sistema de indicadores hoteleros que servirá de referencia a nivel país".

Este dinero de Europa llega tras la reunión mantenida ayer en la Casa Paquet entre Pumariega y el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín. En el encuentro estuvieron también el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera; la directora general de Innovación y Promoción, Patricia García Zapico; el responsable de Ciudad Inteligente, José Antonio Rodríguez Cortés; y la técnica de Visita Gijón, Noemí Pariente.