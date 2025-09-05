IU y Podemos consideran que el gobierno local de Gijón dificulta las fiestas populares: creen que éste es el motivo

"No hay asociación vecinal que no tenga alguna queja en relación con el trato que el Ayuntamiento les oferta a la hora de organizar sus fiestas de barrio o de parroquia", apuntó este viernes el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana al presentar una iniciativa conjunta con Podemos para solucionar una situación que la portavoz de la formación morada, Olaya Suárez, atribuyó a "la influencia que tiene Otea en este gobierno", citando así a la patronal hostelera "que quiere dinamitar las fiestas de barrios y parroquias porque lo consideran una competencia que no les interesa, porque no consiguen sacar un beneficio de las mismas y tenemos que plantearle a este gobierno municipal si se va a poner del lado de la patronal hostelera o de los vecinos y vecinas".

Suárez Llana resaltó que "no se puede tratar igual a fiestas sin ánimo de lucro organizadas por el movimiento vecinal que a fiestas privadas con ánimo de lucro que se organizan en el espacio público. Sé que esto en la ciudad mercantilizada de Foro puede tener sentido, pero en la ciudad que vivimos el resto de los gijoneses no lo tiene", indicó el portavoz municipal de IU. Olaya Suárez por su parte insistió en que el gobierno local "facilita" los eventos de Otea, del Bibio o de la Feria de Muestras "que tienen los contactos y el número privado de los concejales para poder conseguir los trámites a tiempo". Además, ambos grupos consideran que son insuficientes las subvenciones municipales a las fiestas populares.

De ahí que IU y Podemos hayan anunciado este viernes la presentación de una moción conjunta en el próximo Pleno municipal en la que pedirán dos cosas. Por un lado, elaborar una ordenanza municipal exclusivamente para las fiestas de barrios y parroquias, en lugar de aplicarle la misma ordenanza actual para todo tipo de festejos. Esa ordenanza más flexible para las fiestas populares, defienden desde IU y Podemos, se debería de hacer contando con la participación de las federaciones vecinales de Gijón y, en la misma, deben abordarse las cuestiones relativas a horarios, espacios para la instalación de equipamientos, modelos de gestión, trámites y requisitos, entre otros aspectos.

Esto es, "planteamos que aporte garantías y certidumbres a las asociaciones vecinales y comisiones de fiestas y también que imponga plazos a la administración, porque ahora los permisos llegan tarde, mal y nunca" obligando en ocasiones a modificar cosas que ya estaban organizadas, señala Suárez Llana.

Por otro lado, la segunda propuesta que defenderán en el Pleno es que el Ayuntamiento a corto plazo cree un recurso de apoyo que esté a disposición de las asociaciones vecinales y comisiones de festejos para facilitar y agilizar la tramitación de los permisos necesarios para la celebración de fiestas en barrios y parroquias, con anticipación razonable a su celebración y también para asesorar a las asociaciones en el proceso de justificación de las subvenciones municipales que reciban.

Podemos e IU presentaron esta iniciativa el día en el que comienzan las fiestas de Cimadevilla, "que empiezan con un aviso a navegantes por parte de la comisión de fiestas, que han advertido de que este podía ser el último año en el que se organizaran", señaló Javier Suárez Llana, que agrega que "lo hacen señalando directamente al Ayuntamiento de Gijón por falta de apoyo municipal, por trabas, por endurecimiento de los requisitos para organizar las fiestas, que cada año son peores y esto es una letanía que venimos escuchando a lo largo de todo el verano por parte de asociaciones vecinales o comisiones de festejos de diferentes barrios", agregó citando los "problemas" en Jove y en Contrueces.

El líder municipal de IU apunta que las dificultades para la celebración de festejos populares deriva del endurecimiento de los requisitos aprobados en 2018 por el Ayuntamiento, cuando el concejal de festejos era el mismo que el actual; el forista Jesús Martínez Salvador, "al que vamos a interpelar en el Pleno", dijo. Como consecuencia de esa instrucción municipal de 2018, se han perdido fiestas tradicionales en determinados barrios y parroquias y otras han tenido que privatizar su organización, agregó el edil, lo que ha llevado a una homogeneización de los festejos populares, frente a la diversidad que antes tenían.

Suárez Llana también resaltó el papel de las fiestas populares en "la cultura sidrera, que este año estamos celebrando como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". Tras recordar que en marzo de 2024 el Pleno ya aprobó una resolución para facilitar y agilizar la tramitación de las fiestas populares, Olaya Suárez puso como ejemplo de la gestión actual del gobierno local que "se había hablado de que la convocatoria de las subvenciones se había hablado de que se hiciera en el primer trimestre del año y se hizo el 1 de mayo; se tenían que resolver el primer semestre del año y se han firmado por resolución de Alcaldía el 2 de septiembre; el gobierno está incumpliendo una vez más los compromisos no sólo que adquiere en el Pleno sino con toda la ciudadanía".