Manuel Meana, abogado: "A los jóvenes les digo: los otros letrados serán rivales, pero nunca enemigos"

¿Cómo recibe la medalla de oro?

Feliz, contento y orgulloso. Es una satisfacción. Mis padres fueron gente sencilla y trabajadora. Fui el primer universitario de la familia.

¿A qué se dedicaban?

Eran trabajadores del hotel Asturias que, de aquella, lo llevaba mi tío. A él lo apodaban "el aldeano". Es un orgullo haber superado en estudios, ojo solo en estudios, a mis padres. Fueron, claro qué va a decir un hijo, los mejores padres que se pueden tener.

¿Cómo fue su infancia en el Gijón los cuarenta?

Gracias a Dios no tuve dificultades. Nací en el hotel Asturias y me mandaron a un colegio de monjas que había al lado del Santo Ángel. Allí estuve hasta que comulgué. Luego, ya pasé al Corazón de María.

¿Pasó necesidades?

Yo no, pero sí las vi. El tío abuelo de mis padres, es decir, "el aldeano", todos los días daba de comer a los pobres en un lado del hotel. Se formaba una buena cola. La vida, para mí, en Gijón era tranquila. Cogíamos el tranvía, íbamos al colegio. Era una vida normal.

¿Cómo llegó a Derecho?

Bueno, había que estudiar. Lo cierto es que hice el Bachiller por Ciencias.

¿Pensaba ir por otros derroteros?

No, no, lo que pasa es que se me daban mejor las matemáticas que el latín. Fui por Ciencias y en Oviedo, en el Colegio Mayor San Gregorio, escuché a la gente hablar de Derecho Penal y Civil. Total, que me había matriculado en Química y me pasé a Derecho. Ahí empezó todo.

Es llamativo haber tenido una carrera tan larga sin haber empezado por una vocación.

No, no había una vocación. Ni tenía tampoco ningún contacto en la familia. No había, claro, ningún abogado. Estudie Derecho porque me gustaba la carrera, que era interesante, y también las asignaturas.

¿El no proceder de un linaje vinculado al Derecho le complicó las cosas?

Sí, sí. Al no tener ningún contacto y al no tener ningún conocido, nadie en definitiva que previamente hubiera sido abogado, romper como abogado de aquella era difícil. No había, como ahora, una escuela jurídica en la que tú terminas la carrera y te sigues formando. Antes, tenías que buscar un abogado que te tuviese de pasante y estar con él.

¿Con quién estuvo usted?

Tuve la fortuna de que, después de unos años, me cogió Agustín Antuña, que era un gran abogado. Con él empecé de pasante y luego terminé siendo independiente, que es la inspiración de cualquier abogado. Pero sí, los primeros años me costó. Alguna vez lloré diciendo cómo no tendré yo un padre abogado que me ayude un poco.

Supongo que el haber progresado de esa manera ahora será una satisfacción.

Sí, señor. No es que yo surgiera de la nada, pero no tenía a nadie que me dirigiera. Así que sí, claro. Es una satisfacción.

Lleva tiempo jubilado.

Sí, sí. Cuando cumplí los setenta años me jubilé.

¿Colgó la toga para siempre o siguió de alguna forma vinculado a la profesión?

No, no. Yo me jubilé y me jubilé. No quise saber más del Derecho, ni tampoco de juicios. No volví a leer más un "Boletín Oficial". Me desentendí. Y ojo, he sido muy feliz durante el ejercicio de la profesión. Mucho, de verdad.

Habría disgustos.

Hombre, claro. Y a veces parece que los disgustos duran más que las alegrías. Pero ya te digo. Yo me jubilé y nada más quise saber de juicios ni de cosas.

Ahora que es un buen momento para hacer balance y echar la vista atrás. ¿Cumplió sus objetivos en su profesión? ¿Se siente pleno?

Bueno, yo cuando empecé en la profesión no me marqué ningún objetivo. Quise ser un buen profesional, ser honrado y luchar lo mejor que pude por los clientes. Eso lo he conseguido. A veces, saliendo victorioso y otras veces siendo derrotado. Pero siempre con la conciencia tranquila de haber trabajado lo más que se pudiera. En eso, estoy muy satisfecho.

Le preguntamos a Fernando de Silva, su compañero de homenaje, qué le diría a los jóvenes que empiezan. ¿Qué les dice usted?

Les animaría a que sean leales. Que defiendan al cliente como puedan, pero que sean leales. Que sean honrados y compañeros de los propios compañeros, es decir, de los abogados. Que no humillen. Que sean nobles. Les pediría que fueran buenas personas.

Respetar al contrario.

Claro. Unas veces a un abogado lo tienes enfrente, como acusación, y otras de tu lado, como defensa. Pero no es un enemigo. Es el adversario, el contrario. Nada más. Una vez que termine el juicio todo se acaba. No tiene que haber enemistad. Yo, al menos, nunca sentí enemistad hacia al contrario y creo que el contrario tampoco la sintió hacia mí.