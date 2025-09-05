Ya está aquí la nueva edición de Cometcon 2025

Un año más, Gijón Impulsa patrocina este gran evento que tendrá lugar los días 5,6 y 7 de septiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro.

CometCon es el evento juvenil de Cultura y Ocio Alternativo más grande de Asturias y uno de los principales referentes en el norte de España, desde 2013.

Ciencia ficción, cómic, literatura, música, cosplay, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, baile, artesanía, coleccionismo, cine, televisión y mucho más se da cita en este evento.

La CometCon 2025 incluirá espacios destacados como la zona de gaming, con equipos de última generación, realidad virtual, y torneos de videojuegos. También habrá concursos como el Dance Arena, el CometCon Talent y el Cosplay Stage, donde los participantes podrán mostrar su talento y competir por atractivos premios. Además, se ofrecerán talleres y actividades para todas las edades, incluyendo una Zona Maker con talleres Steam, drones e impresión 3D.

Gijón Impulsa tendrá su lugar dentro del COMETCON, donde se realizarán una serie de talleres STEAM.

