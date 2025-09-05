Ya está aquí la nueva edición de Cometcon 2025
Se trata del evento juvenil de Cultura y Ocio Alternativo más grande de Asturias
M. O.
Un año más, Gijón Impulsa patrocina este gran evento que tendrá lugar los días 5,6 y 7 de septiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro.
CometCon es el evento juvenil de Cultura y Ocio Alternativo más grande de Asturias y uno de los principales referentes en el norte de España, desde 2013.
Ciencia ficción, cómic, literatura, música, cosplay, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, baile, artesanía, coleccionismo, cine, televisión y mucho más se da cita en este evento.
La CometCon 2025 incluirá espacios destacados como la zona de gaming, con equipos de última generación, realidad virtual, y torneos de videojuegos. También habrá concursos como el Dance Arena, el CometCon Talent y el Cosplay Stage, donde los participantes podrán mostrar su talento y competir por atractivos premios. Además, se ofrecerán talleres y actividades para todas las edades, incluyendo una Zona Maker con talleres Steam, drones e impresión 3D.
Gijón Impulsa tendrá su lugar dentro del COMETCON, donde se realizarán una serie de talleres STEAM.
INFORMACIÓN GENERAL : Sobre el evento, su ubicación, mapas, horarios, patrocinadores…
CONCURSOS & INSCRIPCIONES : Horarios, bases y programación de concursos.
INVITADOS: Información sobre todos los invitados de la edición.
ZONA VIDEOJUEGOS :Programación, zona de videojuegos, zona online, …
