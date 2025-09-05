La nueva zona verde que ganará Tabacalera deja espacio para celebrar actos al aire libre

El nuevo Centro de Arte Tabacalera no solo servirá para expandir la cultura de puertas para adentro de lo que fue el antiguo convento y la vieja fábrica de tabacos y de los nuevos edificios, uno de ellos para el futuro Museo de Nicanor Piñole. También irradiaría actividad artística hacia el exterior. Y eso será así porque el proyecto, cuya licitación se aprobará hoy previsiblemente, también contempla la creación de un gran espacio verde que tendrá dos objetivos. Por un lado, lograr la "unidad formal" entre las edificaciones históricas y las nuevas y por otro, generar una zona verde que, en su caso, pueda ser empleada por el centro de arte para "exposiciones al aire libre" o bien "pequeños actos". Dicha zona verde rodeará prácticamente todo el complejo, desde su entrada principal por la calle María Bandujo, generando la ya conocida gran plaza, y discurriendo luego con una franja, también con vegetación, por la fachada norte del complejo, al pie de la calle Emilio Muñiz "El Negro" y frente al cerro de Santa Catalina.

Esa zona verde y peatonal de la que habla el proyecto, es decir, la plaza con abundante vegetación así como su prolongación donde se plantean esas actividades en la calle, tendrá una función que se puede entender como estratégica en lo arquitectónico. Busca, como remarca el proyecto, que "a través del vacío", se genere "un nexo de unión" entre los tres edificios (el histórico, el que será el nuevo Piñole y el de usos hosteleros). En otras palabras que, aunque todo pueda funcionar de forma más o menos independiente, la suma de las partes de lo que será el futuro Centro de Arte de Tabacalera tenga "una unidad funcional y formal". O, como dice el plan de forma literal, "evitando la solución de lo meramente pegado".

Si bien, la plaza así como la zona verde para las posibles exposiciones al aire libre, también tiene una intención práctica. El proyecto presta especial importancia a lo que son los ejes norte-sur y este- oeste de Cimavilla. En dicha tesitura, la plaza cumple una función importante cuando se piensa en el centro de arte visto desde sur hacia el norte ya que dicho vestíbulo lo que hará será dar continuidad peatonal y visual hacia el cerro de Santa Catalina desde la calle María Bandujo. Esta calle es la que confluye con la plaza del periodista Arturo Arias, o sea la del Lavaderu. En el eje este-oeste, la nueva zona verde que puede usarse para actos al aire libre, al estar renaturalizada, también se integrará de mejor manera con el cerro de Santa Catalina.

Un guiño a lo que fue el paso de carros de la fábrica

Los redactores de la memoria del Centro de Arte de Tabacalera verbalizan en varias ocasiones a lo largo de las muchas páginas del documento que hay un celo escrupuloso por mantener el encanto histórico del antiguo convento y por seguir dándole encaje en el barrio y que quede perfectamente integrado con el resto de edificaciones en Cimavilla. Esta voluntad no va solo en las grandes cuestiones, como la preservación del rico patrimonio cultural que hay en Tabacalera, sino también en detalles más concretos.

En ese sentido, y volviendo a las nuevas zonas verdes de las que habla el proyecto, en la fachada norte, en esa nueva franja para exposiciones que dará continuidad a la plaza, se buscan hacer varias cosas. Por un lado, renaturalizar un espacio en el que ahora priman el hormigón y el asfalto y que cuenta con un ligero desnivel. Y por otro, que la evolución de ese lugar esté al mismo rasante –ahora hay un importante desnivel– que la calle Emilio Muñiz "El Negro". Dicha franja también será, enlazando con el objetivo mantener la esencia, un recuerdo "al paso de carros" que había para abastecer la antigua fábrica de tabacos del barrio Alto.

Es en este punto cuando el proyecto menciona asunto de las exposiciones artísticas al aire libre o la realización de actos públicos. "Se genera –con esta actuación– un espacio de uso para las posibles estrategias del Museo tales como exposiciones al aire libre o pequeños actos etcétera", confirma el texto. La memoria, por ahora, no da más detalles sobre estos usos. Algo comprensible ya que, en cierta manera, aún quedan aspectos por concretar en cuanto a los diferentes calendarios de actos que se podrán hacer en la futura Tabacalera. Lo que sí definen es que esos actos que ahí pueden hacerse tendrían "como telón de fondo" el bloque de lo que fue el convento y después la fábrica que tanto trabajo dio a los habitantes del barrio.

Los cambios en esa parte del complejo, que se circunscriben a los alrededores del edificio histórico, no se quedan ahí. El documento habla también de que el muro o tapia que hay en la parte trasera se plegará de tal forma que permita crear una nueva fachada norte para la antigua vicaría. Se logra, de esta manera, una solución al impacto generado por la zona de carga y descarga del futuro museo. Centrándose ya en la fachada que da al este se habla de crear "una falla tectónica" que "invita" a entrar al conjunto con un recorrido tangencial al edificio. Mientras, en la fachada sur, la que da a María Bandujo y por tanto al acceso principal, el muro perimetral se funde con el bloque para crear un zócalo de protección.

El documento también presta atención a esas zonas verdes en relación a los nuevos edificios diciendo, entre otras cosas, que buscan crear una unidad con todo el conjunto y "a la vez aligerar la sensación de pesantez del material al elevarse". Todos estos detalles figuran en un proyecto para el que se invertirán 22,28 millones de euros. Se espera que las obras puedan empezar en marzo, para tener listo el nuevo Piñole a finales de 2027 y la todo el recinto en el 2029.