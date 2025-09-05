Piñole tendrá más cuadros expuestos en el Revillagigedo que en su museo

El paso temporal de Nicanor Piñole por el Palacio de Revillagigedo no supondrá reducir el número de cuadros del pintor del que pueden disfrutar hoy los gijoneses y visitantes, sino todo lo contrario. Según las fuentes municipales consultadas, la muestra provisional, hasta que se complete el traslado del legado del artista a su ubicación definitiva en su nuevo edificio en Tabacalera, se compondrá de más de cien cuadros. Una cifra que será superior a los cerca de ochenta que, según estas mismas fuentes, se pueden disfrutar ahora mismo en el edificio de la plaza de Europa en el cual se van a realizar las ya sabidas obras, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA en junio, para acoger la nueva Oficina de Igualdad con el que se espera poder dar un mejor servicio a las mujeres maltratadas.

La razón que explica que en el Revillagigedo pueda tener más cuadros del pintor es una. En la plaza del Marqués, donde se abrirá el año que viene la muestra temporal de Piñole, hay más espacio para poder apreciar la impronta del artista. Eso supondrá, por tanto, sacar de los lugares en los que a buen recaudo se guardan cuadros de Piñole y exponerlos. Explican estas mismas fuentes que, en cuanto a cuadros, contando también préstamos, hay un total de 215 obras de las cuales solo esas ochenta, por razones de espacio, están expuestas. Las obras que hoy día no se pueden ver se guardan con mimo por razones de seguridad. La colección en sí, contando con otros materiales bordea los 2000 elementos.

El traslado de Piñole, primero al Revillagigedo y posteriormente ya de forma definitiva en 2027 a Tabacalera, ha generado una llamativa polémica. Mientras que los partido de la izquierda y determinados sectores del movimiento vecinal y cultural de la ciudad –no todos– han expresado su oposición por lo que entienden el cierre de un museo, el de la plaza de Europa, lo que defiende el gobierno local es que, con la actuación que hay en ciernes, actuación conocida desde meses, se consigue, por un lado, dar un mejor acompañamiento a las mujeres víctimas de malos tratos que ahora comparten recurso con otros usuarios municipales, así como dotar de un mejor y mayor recinto para Nicanor Piñole.

Esto es así, cree el gobierno local, porque el Museo Piñole tiene, como es también conocido, no solo problemas con la climatización sino carencias en materia de accesibilidad. De hecho, ya en 2008 la comisión del Piñole, el grupo que vela por los fondos del pintor donados por la familia de este al Ayuntamiento, ya pactó por este motivo de accesibilidad y también porque entendían que el actual museo quedaba fuera de los circuitos turísticos, trasladarse a Tabacalera en 2008. En el nuevo museo en Tabacalera habrá también, defiende el gobierno, más espacio para más cuadros.