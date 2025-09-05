Presenta tu visión del Parque Científico Tecnológico en 2050

Este año, el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón celebra su 25º aniversario. Es por ello que se pone en marcha un concurso abierto a la ciudadanía para imaginar cómo podría ser este espacio en el año 2050.

La iniciativa, planteada por Gijón Impulsa, invita a participar mediante la generación de imágenes, ilustraciones o composiciones visuales, con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El objetivo del certamen es despertar la creatividad en torno al futuro del Parque, premiando la imaginación, la innovación y la capacidad de inspirar visiones de futuro vinculadas al desarrollo tecnológico, urbano y científico de nuestro Parque.

Dos categorías y premios para fomentar la participación

El concurso se articula en dos categorías:

Junior , dirigida a personas de hasta 15 años.

, dirigida a personas de hasta 15 años. Sénior, para participantes a partir de 16 años.

Las personas ganadoras en cada una de las categorías recibirán un pack de merchandising exclusivo de Gijón/Xixón, como reconocimiento a su creatividad.

Cómo participar

Las imágenes deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección concurso@25pctg.es.

En el envío debe incluirse:

Nombre y apellidos

Edad y categoría en la que se participa

Título o breve descripción de la obra

Teléfono de contacto

El plazo para participar estará abierto hasta el 15 de septiembre de 2025.

La valoración de las propuestas será realizada por un jurado interno de Gijón Impulsa, que tendrá en cuenta la originalidad, el valor estético, el uso creativo de herramientas de IA y la capacidad de representar una visión de futuro para el Parque.

CONSULTA BASES