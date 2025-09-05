El Soccer World de Nuevo Gijón se derribará en 2026 y se limpiará la zona

El Ayuntamiento de Gijón procederá al derribo del Soccer World y ejecutará la limpieza de esa zona del barrio de Nuevo Gijón. El gobierno local aseguró ayer que la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales que lidera el forista Gilberto Villoria dará comienzo "de inmediato" a los trámites para poder empezar a acometer los trabajos en 2026. Por su parte, Susi Martínez, la líder de la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, que también engloba Perchera y La Braña, aseguró que "esperamos que actúen lo antes posible". "Si cumplen con estos plazos y vemos movimiento de máquinas, será una noticia muy buena y la celebraremos", expresó.

La decisión de realizar el derribo del Soccer World y la limpieza de estos terrenos en desuso desde 2019 fue confirmada ayer por el Ayuntamiento. En esas tareas, indicaron, se garantizará "plenamente" las condiciones de salubridad y ornato.

Las tareas en este espacio que tanta generación ha preocupado en los últimos años en Nuevo Gijón las asumirá la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que se encargará de la coordinación y ejecución de los trabajos. Fuentes municipales indicaron que los "trámites preceptivos" comenzarán de forma "inmediata" para que los trabajos puedan arrancar en 2026. "Adecentar esta zona es una reivindicación histórica de la zona sur y vamos a cumplirla", apuntó Villoria, quien reivindicó que "este gobierno local está aquí para tomar decisiones y dar respuesta a los problemas de la ciudad".

La comunicación acerca del derribo y la limpieza del Soccer World llegó diez días después de que LA NUEVA ESPAÑA adelantara que cinco empresas están ultimando sus proyectos para estos terrenos, en los que el objetivo de la concejalía de Deportes, encabezada por el popular Jorge Pañeda, es construir en 2027 previo derribo de la estructura.

En total, siete firmas mostraron interés por la concesión del Soccer World, si bien las iniciativas de dos de ellas no se ajustaban a las pretensiones del Patronato Deportivo, que busca crear un complejo deportivo que no deje de lado al barrio. Entre las condiciones para las firmas está la puesta en marcha de un aparcamiento para los usuarios y otro para los vecinos, además de una zona verde. En el propio complejo, la propuesta municipal incluye un gimnasio y pista de pádel.

Ahora, tras la confirmación por parte del gobierno local de los planes de derribo y limpieza, los vecinos de Nuevo Gijón continúan muy reivindicativos a la hora de pedir celeridad para poner fin al abandono, la maleza, las pintadas y la basura que hay en el Soccer World, donde incluso hay personas sin hogar que pernoctan. "Es un peligro muy grande tener esto ahí tan deteriorado", subrayó Martínez, que puntualizó que "esperamos que no tarden en derribar la infraestructura y que si finalmente no sale ningún proyecto adelante, que lo dejen vacío ese espacio pero que pongan freno a estos problemas". "Vamos a estar expectantes y si finalmente hay obras lo celebraremos. Si no las hay, como está pasando con el parque de Avelino Vidal, seguiremos reivindicando", culmina.