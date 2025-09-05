Susto en Fomento, en Gijón, por una pelea entre dos jóvenes: "Pensamos que lo iba a tirar al mar"

Susto en la calle Rodríguez San Pedro, en la zona de Fomento de Gijón, por una pelea entre dos jóvenes sobre las ocho y media de la tarde. Así lo relataron los muchos testigos del suceso, que explicaron que dos chicos que, aparentemente podían haber consumido bebidas alcohólicas, se enzarzaron en una pelea por causas que ahora tendrán que investigarse.

Según concretaron los que vieron lo sucedido, los dos implicados estaba en la zona de paseo, entre el espigón de Fomento y Las Letronas, casi al pie del aparcamiento que ahí para las motos, cuando comenzaron a pegarse. Uno de ellos empujó al otro contra la barandilla blanca del Puerto Deportivo. "Pensábamos que lo iba a tirar al agua", explicaron unas jóvenes.

La cosa no quedó ahí ya que el que empujó al otro aprovechó que este quedó tendido en el suelo para propinarle varias patadas. También, le llegó a quitar el móvil. Al final, medió otro chico en la pelea y logró momentáneamente separarlos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y también dotaciones de la Policía Local. Según concretaron los testigos, varios agentes tuvieron que inmovilizar al agresor que terminó detenido. Los policías se fueron de la zona para intentar dar con el paradero del otro chico, el que recibió los golpes, puesto que se había ido del lugar de los hechos.