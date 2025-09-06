La Alcaldesa de Gijón sobre el proyecto que convertirá Tabacalera en Centro de Arte: "Es la mayor inversión en Cultura en 50 años"

Palabras de éxito para lo que el gobierno local entiende como un día histórico para Gijón. La Junta de Gobierno local aprobó ayer en una sesión extraordinaria la licitación de las obras que habrá de convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte Tabacalera, casi un museo de museos que está llamado a ser el pulmón de la Vía Gijonesa para relanzar la cultura. La inversión, liderada en solitario por el Ayuntamiento, será de 22,28 millones de euros y servirá para transformar la vieja fábrica de tabacos y antiguo convento en un gran espacio expositivo de 2.217 metros cuadrados para acoger iniciativas internacionales y nacionales, así como para construir un nuevo museo para Nicanor Piñole y otro edificio para usos hosteleros. Las obras arrancarán en abril de 2026 y en diciembre del 2027 estará el nuevo Piñole. Se cuenta tener todo el complejo para octubre del 2029.

Todos estos detalles los ofrecieron ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, que estuvo flanqueada en el salón de recepciones del Ayuntamiento por los concejales foristas de Cultura y de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Montserrat López Moro y Gilberto Villoria. Sobre las diez y media, sonrientes, aparecieron en dicho salón tras haber aprobado la licitación para Tabacalera. Más allá de los datos de lo que se va hacer, todos ellos ya conocidos, fue importante escuchar el discurso político tanto de la Regidora, como de los dos ediles.

Fue un discurso en el que Moriyón puso en valor todo lo que ha logrado hasta ahora el gobierno local y contextualizó las cifras de la inversión municipal. Unas cifras muy gruesas y que, precisamente llaman la atención por ponerlas encima de la mesa un Ayuntamiento en solitario. "Creo que en los últimos cincuenta años no ha habido una licitación dependiente de una administración municipal por ese importe. Gijón no proyecta. Gijón licita", aseguró.

Moriyón, que empleó buena parte de la rueda de prensa para recordar la historia del complejo –desde su cierre, pasando por el concurso de ideas, a las obras de consolidación lideradas en su anterior etapa al frente del Ayuntamiento– tuvo un discurso en el que invitaba a la esperanza a los gijoneses. "Va a ser el mayor complejo cultural de la ciudad y la mayor inversión en cultura del último medio siglo", desgranó. "No hace tanto Gijón parecía relegada a ser una ciudad de segunda y desde ciertos sectores se veía esta licitación como imposible", rememoró. "Hoy –por ayer– lo hemos conseguido. Hay que ser conscientes de dónde venimos para valorar lo que se está logrando", siguió. Moriyón lanzó también un aviso a navegantes. "Con la compra de los terrenos de Naval Gijón, la ampliación del Parque Científico y está licitación, el mandato está justificado. Pero no vamos a parar. Nos quedan 20 meses", se reafirmó.

Moriyón también aprovechó el encuentro para enfatizar el protagonismo que, desde el gobierno local, a su juicio, se le está dando a la Cultura. "Dijimos, al inicio del mandato, que iba a ser uno de los ejes principales. Dos años después tenemos abierta una residencia de artistas en Contrueces que agota las plazas, el palacio de Revillagigedo vuelve a exhibir colecciones municipales, la ciudad bate récords de actividades y asistentes y también han aumentado los préstamos y donaciones", enumeró. "Ahora, el Centro de Arte de Tabacalera está en licitación. Son 42 meses de trabajo. La obra es por fases. Y creemos que son plazos realistas. Si algo hemos demostrado es que cumplimos", agregó la Alcaldesa.

Compromiso con los plazos

Carmen Moriyón aprovechó para llamar a la calma y la tranquilidad ya que la licitación del Centro de Arte de Tabacalera ha venido de la mano de una polémica surgida en círculos vecinales y algunos culturales por el traslado del actual Museo Nicanor Piñole. Esta situación también ha generado críticas de la oposición de izquierdas y un nuevo enfrentamiento, otro más, entre Foro y el PSOE. La Alcaldesa se dirigió ayer a los vecinos y al sector cultural. "Entiendo perfectamente las dudas de la ciudad por lo que ha pasado con otros proyectos como el vial de Jove o la intermodal, que dependen de otras administraciones. Pero lo que depende del Ayuntamiento sale adelante", remató.