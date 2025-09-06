Chamorro reivindica la "neutralidad" de los jueces y el acceso a la carrera

En un momento en el que a nivel nacional se están poniendo en cuestión actuaciones judiciales desde ámbitos políticos y las posibilidades de acceso a la carrera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, no se limitó ayer a pronunciar unas palabras protocolarias en el acto central de la festividad del Colegio de la Abogacía de Gijón, en el que reivindicó la "neutralidad" de los jueces y defendió el actual sistema de acceso a la carrera judicial.

Chamorro copresidió el acto de jura de los nuevos abogados gijoneses junto al decano del Colegio, Benigno Villarejo. El presidente del TJSA abogó por "generar confianza en las instituciones y en los poderes públicos y dentro de ellos está el Poder Judicial; hay que trabajar para mejorar el crédito de quienes encarnan un poder del Estado, trabajar en defender la independencia, imparcialidad y la neutralidad de nuestros jueces". A continuación, Chamorro indicó que "hay también que defender un sistema de selección de jueces que respete el mérito, la capacidad, la publicidad, la libre concurrencia, la transparencia y creo que eso se cumple con el actual sistema de acceso a la carrera judicial".

Por la izquierda, Rafael Martín del Peso (que recogió la distición en nombre de Raquel Blázquez), Manuel Meana, José Antonio Seijas y Fernando de Silva.

Reivindicar más medios personales y materiales para mejorar la Justicia en Asturias, así como procurar que el cambio con la implantación de la Oficina Judicial "no tenga consecuencias en la eficacia" de la Justicia en Asturias, formaron también parte de su intervención. Chamorro precedió en la palabra al Decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, quien por su parte instó a los nuevos colegiados a "buscar siempre la verdad, la Justicia y el bien de vuestros clientes".

Insignias de oro

El acto, que se celebró en la Colegiada de San Juan Bautista, con la participación de autoridades de Asturias y decanos de otras provincias, sirvió también para imponer las insignias de oro del Colegio, por sus 50 años como colegiados, a Fernando de Silva y a Manuel Meana Canal. El primero, que ya cuenta "18.587 días en la profesión" se dirigió a los nuevos abogados para advertirles de que "es una profesión muy dura, de mucho recorrido en la que hay que ser perseverantes". Su figura fue glosada por su hermano, el también abogado y expresidente del Principado, Pedro de Silva, quien recordó que, además de su "sentido profesional, pundonor, esfuerzo, decencia y juego limpio" que aprendió de su padre, Fernando de Silva también tiene entre sus guías la "defensa del sistema de derechos y libertades, que sostuvo también cuando había que conquistarlos".

A Manuel Meana lo glosó Villarejo, quien recordó, entre otras cosas, que comenzó como pasante de Agustín Antuña y que fue secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogacía de Gijón en los años ochenta. Al recoger la distinción, Meana señaló que "mi único mérito es haber sabido ser leal, compañero y respetuoso".

También se entregaron sendas distinciones especiales, una de ellas a la magistrada del Supremo Raquel Blázquez Martín –quien no pudo acudir en persona a recogerla al coincidir el acto con el de la apertura del año judicial en Madrid– por su continuada aportación a la formación en materia de Medios Adecuados de Solución de Controversias y al exmagistrado del Supremo José Antonio Seijas Quintana por su implicación en actividades formativas del Colegio a lo largo de toda su trayectoria profesional. Seijas recordó su participación en la formación de abogados ya en diciembre de 1985 con el inicio de los Seminarios de Práctica Jurídica, germen de la posterior Escuela de Práctica Jurídica, considerando que podría haberse mantenido "sin comisionar con el Máster" actual.

Los nuevos colegiados que ayer juraron para unirse a la profesión son Mónica Beatriz Alonso Aparicio, María Estrada Heres, Melania Fernández Díaz, Susana Gutiérrez Martínez, Irene Jimena López Clariana, Claudia Martín Blasco, Marie Rosario Mestdag Rodríguez, Borja Ordóñez Álvarez, Clara Simón Mosqueira, Xulián Tomás Fernández y Lucía Trabanco Fernández. Tras el acto, se celebró una cena de confraternización en el Real Club Astur de Regatas a la que acudió la alcaldesa, Carmen Moriyón y en la que se entregaron diplomas a los abogados que cumplieron 25 años como colegiados. En Mareo, por la mañana, los abogados gijoneses ganaron en el tradicional partido de fútbol a los de Oviedo. n