Cientos de asturianos se examinan en Gijón para ingresar en la Guardia Civil: para unos "asequible" y para otros "algo rebuscado"

Más de 600 jóvenes asturianos participaron esta mañana en Gijón en la prueba de oposición para ingresar en la Guardia Civil, donde muchos de ellos consideraron a la salida que el examen de este año fue más “asequible”, mientras otros creen que fue "algo rebuscado”. Los mejores resultados en esta prueba que se realizó al mismo tiempo en una veintena de ciudades españolas, continuarán con el proceso de selección.

“Lo vi bastante asequible, no vi un inglés muy complicado, ni ortografía ni gramática. Sí que es verdad que de conocimientos como siempre, si quieres aprobar toca estudiar. Yo es la cuarta vez que me presento y me pareció más fácil que el año pasado”, recalcó Claudia Rodríguez (24 años), natural de Grao, al salir del examen que tuvo lugar en el Aulario Norte del Campus de Gijón.Como ella, Ángel Díaz (20 años), de Pola de Lena, que salió contento y con las expectativas altas por su ilusión de ser Guardia Civil desde que era pequeño, opina que el examen “fue más fácil que el examen de sábado del año pasado”. Además, Sergio Muñoz, de 24 años y natural de Tapia de Casariego, señaló que “el nivel era más fácil, pero más potente”.

Cientos de asturias se examinan en Gijón para ingresar en la Guardia Civil (en imágenes) / GC / Lne

Por otro lado, Carmen Suárez, de 21 años y de Avilés, se presentó este año por segunda vez y aseguró: “Los psicotécnicos fueron fáciles, asequibles. En conocimiento yo creo que fue más complicado que el año pasado, más rebuscado.” Para Álvaro Rodríguez (26 años), de Castrillón, que se presenta por segunda vez a las oposiciones, “el examen fue igual que otros años, aunque un poco más difícil”, aun así, tiene las expectativas altas para poder conseguir entrar en su gran vocación.

Una gran vocación

“Siempre me llamó la atención ser Guardia Civil porque un día iba con mi madre en coche y le pararon, y me hizo gracia, y desde entonces es lo que quiero ser”, aseguró Bárbara Pando, de 22 años y de Infiesto. “El examen fue como me lo esperaba, me pareció más difícil que el año pasado, sobre todo la parte de conocimientos, pero luego el psicotécnico como siempre, con el mismo nivel. Aun así, estoy contenta”, concluyó.

Un total de 27.614 personas en España se presentaron a estas oposiciones para conseguir una de las 3.118 plazas ofertadas este año. En Asturias, con sede en Gijón, se examinaron 622 aspirantes, de los cuales 421 son hombres y 201 mujeres.

Además de en Gijón, la prueba se realizó al mismo tiempo en una veinta de localidades: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Ingreso en la Academia al finalizar todo el proceso

El siguiente paso, para quienes superen estas últimas pruebas, será “una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física”.

Los aspirantes que culminen satisfactoriamente el proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.