Cinco nuevos jóvenes entran en el noviciado de los jesuitas en España (y uno de ellos es de Gijón)

Cinco son las personas que este curso han entrado en el noviciado de la Compañía de Jesús en el colegio de Indautxu de Bilbao y entre ellos se encuentra un gijonés. Es Alfonso Sánchez-Barcaiztegui Fernández, de 39 años, el más veterano de los cinco.

Este gijonés, durante el pasado año, colaboró tanto en el Hogar de San José en Gijón como en Nazaret de Alicante y era asiduo a las celebraciones eucarísticas de los domingos en el colegio de la Inmaculada de Gijón, donde solía acudir con alguno de los residentes del centro de los jesuitas en el barrio de El Natahoyo.

Sánchez-Barcaiztegui, explican desde la Compañía de Jesús, es Licenciado en Geografía y durante un tiempo estuvo trabajando en Inglaterra, "donde la cercanía a la Iglesia Anglicana le supuso un resurgir vocacional". "Con sensibilidad religiosa desde niño pasando por colegios religiosos y participando de la vida parroquial pronto se sintió llamado al sacerdocio, aunque no pudo concretar la respuesta", detallan las mismas fuentes.

Vida espiritual

Ahora, tras un periodio acompañados por la Promoción Vocacional y por el equipo de Prenoviciado, el gijonés se encuentra ya en el Indautxu de Bilbao tras despedirse de su familia. Todo este tiempo les ha servido para "ir confirmando esta llamada a través del cuidado de la vida espiritual, de experiencias pastorales y conociendo más de cerca la Compañía real: sus obras y los jesuitas de la Provincia".

Junto a Alfonso Sánchez-Barcaiztegui entran este curso en el noviciado Romualdo Llamas Granado, de 25 años y natural de Herrera (Sevilla); Oriol Alcalde i Floriach, de 32 años y de Mataró (Barcelona); Jorge Cordero Ferrero, de 26 años y de Madrid; y Fernando Peredo López, de 24 años y de Madrid.

Nuevo superior de los jesuitas en Asturias

El pasado mes de junio se conocía la llegada a Asturias del jesuita José María Rodríguez Olaizola como nuevo delegado de la Plataforma Apostólica de Jesuitas Asturias y Superior de la comunidad de Oviedo. Un nombramiento que servía para relevar en el cargo a Teodoro García Estalayo, que se va destinado a Burgos.

En los próximos días se hará la toma de posesión oficial. Será el jueves día 11 de septiembre en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús - Jesuitas Oviedo donde se celebre la eucaristía para el nombramiento.

Nacido en Oviedo en 1970, Rodríguez Olaizola es miembro de la Consulta Apostólica de la Provincia de España, coordinador del equipo de Entorno Seguro y responsable de prensa de los jesuitas. Párroco de San Francisco de Borja (Madrid) y superior de la comunidad de Maldonado (Madrid) desde 2017. En el mes de junio llegaron también a la región Roberto Otero y Javier Velasco para reforzar la pastoral del colegio San Ignacio Jesuitas Oviedo.