El Club de Regatas premia a sus miembros más veteranos

El Real Club Astur de Regatas completó su tradicional día del socio. En esta ocasión, la entidad liderada por José María Landa condecoró a sus ocho miembros más veteranos. En la imagen, foto de familia de la junta directiva del Club de Regatas con los socios homenajeados.

