Variedad, colas y sobre todo una gran oferta de ocio. La decimotercera edición de la CometCon dio ayer comienzo en el recinto ferial "Luis Adaro" por todo lo alto. Y lo hizo como una oda la originalidad del cosplay, con centenares de asistentes que acudieron ataviados como sus personajes favoritos de las obras de ficción que consumen. Este año la cita viene además cargada de importantes novedades como una zona para pequeños y un espectáculo de lucha libre que es pionero en Asturias.

Arriba, por la izquierda, Paula Arnaldo y Alba Carbonero y sobre estas líneas, por la izquierda, Gabriel San Miguel, Adrien Ferrero y Pelayo González.

"Aquí te puedes expresar mucho como eres tú, no tienes miedo a que la gente te juzgue, luego hay muchas cosas diversas, y yo creo que cualquier persona que venga, fijo que encuentra algo que le gusta", dijo Paula Arnaldo, quien asiste desde pequeña a esta gran feria. Junto a ella, Alba Carbonero, aseguró que "la gente es muy maja" y que muchas veces las personas que no asisten creen que es un espacio solo de "anime o de otakus", "pero hay de series animadas, cómics, y mucha variedad de cosas para todos los gustos".

La CometCon, un inicio muy original

El recinto ferial, repleto de personajes de videojuegos y de series de fantasía, se divide en tres pabellones principales, donde los asistentes pueden ver a sus artistas favoritos como invitados, jugar con videojuegos en los cientos de ordenadores, o jugar con las gafas de realidad virtual.

"Aquí puedo ver a gente con los mismos intereses que tengo yo y ver distintos stands donde tienen también estilos diferentes. Me vengo con mis amigos y la verdad que me lo paso muy bien", relató Silvia Cagigas, otra asistente. Con ella estaba también Sofía Fernández con un trabajado vestuario: "A mí me encanta venir para ver a los artistas e ir disfrazada de cosplay ver a los demás también disfrazados, porque la gente hace cosas increíbles".

Aunque algunos es la primera vez que visitan la CometCon de Gijón, otros aprovechan la ocasión cada año para asistir a este festival y ver y comprar cosas que fuera es difícil de conseguir. "A mí me gusta venir sobre todo a la zona donde venden videojuegos, porque por internet no se encuentran tan facilmente, así que aprovecho", señaló Adriane Ferrero, acompañada de sus amigos, como Pelayo Suárez, que, por su parte, aprovecha para comprar espadas.

Con ellos, Gabriel San Miguel, señaló su pasión por este evento por la "gran combinación de cosplay, videojuegos, anime y películas", además de poder disfrutar de "vestimentas muy curradas" y otras "no tan curradas que los hace aún más divertidos".

"Es un espacio seguro para hacer cosplay", recalcó Belén Rodríguez con su traje puesto. Por otro lado, Sara Iglesias también señaló la importancia de venir cada año, no solo por hacer cosplay, sino también "para apoyar a los artistas que venden sus trabajo y que tienen pequeños negocios".

La decimotercera edición de la CometCon estará en Gijón hasta el domingo 7 de septiembre de 12.00 horas a 22.00 horas, con novedades como la divertida exposición de Playmobil, la PequeCon donde los más pequeños también pueden disfrutar, y el nuevo espectáculo de lucha libre, que ayer, en su primer días, dejó cautivado a cientos de personas. Además, el evento tiene figuras coleccionables, juegos de mesa y muchos más.