La Cultura se alía en Tabacalera

Francisca Obregón acabó su último día de trabajo en Cimavilla recogiéndose las lágrimas con un pañuelo de tela. Su imagen está publicada en LA NUEVA ESPAÑA del 1 de agosto de 2002, el día después del cierre definitivo de Tabacalera. En la foto, en blanco y negro, se lee en el rostro de la tabaquera, y en el de sus compañeras, la rabia y la impotencia por ver cómo, de la factoría que llevaba más de un siglo y medio dando de comer al barrio, no iban a quedar ni las cenizas. "Esto ya está muerto. Ya murió", decía Obregón ese día, antes de poner rumbo a Cantabria, dejando marido y dos hijos, y llevándose con ella a su crío de diez años, para trabajar en la fábrica que Altadis, dando plantón a la ciudad, abrió en Santander.

Tabacalera, en 1999. | P. S. / A. R. / J. D./ M. L.

Más de dos décadas después, la foto de Tabacalera es una muy diferente. La imagen estuvo ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Allí la alcaldesa, Carmen Moriyón, y los concejales Gilberto Villoria y Montserrat López Moro, anunciaron la licitación del proyecto llamado a transformar Tabacalera en un gran Centro de Arte que meta a Gijón en las grandes ligas culturales. La imagen o más bien las imágenes, porque, a lo largo de toda la rueda de prensa, se fueron proyectando en un plasma las infografías de cómo quedará el futuro complejo, con el edificio histórico reformado y los dos nuevos edificios, uno el futuro Piñole y el otro de usos hosteleros. "Es importante conocer el recorrido histórico para saber de dónde venimos y donde estamos", afirmó la primera edil.

Una manifestación contra el cierre de la fábrica.

Pronunció estas palabras para dar carpetazo a un breve resumen del papel forista en esta obra que lleva en el debe de Gijón prácticamente desde que se dejaron de liar puros en la plaza del Lavaderu. "Hace diez años, Foro licitaba las obras de consolidación del edificio histórico. Fue el 6 de junio de 2015 y costó seis millones y medio de euros. Aquello fue posible porque en el primer mandato de Foro se tomaron dos decisiones clave", repasó la regidora. "Una, cuando vimos en el 2012 que hacer ese gran complejo museístico, en el contexto de la crisis, no se podía asumir. Y otra, cuando decidimos hacerlo por fases", desgranó.

Estado del patio de la fábrica de tabacos, en 2010.

"Recuerdo cuando en 2014, el interventor del Ayuntamiento, Juan Salas, me comunicó que vamos a tener un ingreso de unos fondos que nos debían de Europa. Los deberes estaban hechos. Esas obras buscaban consolidar el edificio porque estaba que se caía. El resto, ya lo conocéis. Las obras empezaron en 2016 y se terminaron en 2020", continuó la primera edil, que también detalló lo hecho en este tercer mandato. "Nos encontramos al llegar de nuevo al gobierno un proyecto que estaba lejos de continuar con el proyecto que había ganado el concurso de ideas de 2009", expresó Moriyón, respecto al cambio de usos que se dio en la etapa socialista de Ana González. "Se había transformado el complejo en un espacio zombie. Donde ahora hay 3.400 metros de espacio expositivo para artistas nacionales e internacionales, un espacio privilegiado, nos encontramos con que había pintadas zonas ensayo, de creación, zona joven y eventualmente alguna exposición", puntualizó. "Hemos empleado dos años en retomar que Tabacalera sea el Centro de Arte que posiciona a Gijón dentro de la cultural del siglo XXI", dijo.

El inicio de las obras para consolidar Tabacalera, en 2016.

Todas las vidas de Tabacalera

El edificio, en su estado actual, en un acto cultural el verano pasado.

Las reflexiones de la Alcaldesa, aunque oportunas, se ciñieron al papel de Foro en lo que ha sido una larga historia. Sin embargo, ampliando el foco hay mucho más que contar. La historia tabaquera de Gijón se remonta a 1822. Por poner un contexto temporal, el rey era Fernando VII. Fue en 1843 que se asentó la factoría en el antiguo convento de las Madres Agustinas. En sus buenos tiempos, la fábrica llegó a dar empleo a más de 1.700 cigarreras. Todo un pulmón, aunque el símil, por eso del tabaco no esté muy bien traído, para el barrio y la ciudad.

El final de Tabacalera fue la crónica de una muerte anunciada. En su último día de trabajo, el 31 de julio de 2002, tan solo quedaban 84 personas. Un total de 13 se quedaron unas semanas más haciendo labores de desmontaje y liquidando una historia de décadas y décadas de tradición. El cierre de Tabacalera se entiende, también, por el lento pero inexorable deterioro de la industria patria, que tuvo sus efectos, aún hoy por determinar, en Asturias y en Gijón. La privatización de Tabacalera culminó en abril de 1998, poniendo punto y final a una historia de tres siglos de producción nacional de tabaco. En tiempos del Imperio y las colonias.

El final de Tabacalera fue una rumiación. A lo largo de buena parte de la década de los noventa del pasado siglo, con la privatización aún por culminar, el temor a un cierre definitivo copó los titulares de la prensa local. Gijón cambió de milenio desayunándose la noticia del carpetazo a Tabacalera. César Alierta, el presidente de Altadis, la empresa surgida de la fusión entre lo que era Tabacalera y la francesa Seita, comunicaba al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que hasta ahí se había llegado.

Durante esos años, se exploró la posibilidad de que la producción siguiera en una nueva fábrica en Porceyo. Tabacalera, de hecho, había comprado al Ayuntamiento en 1988 por el equivalente a 159.000 euros un solar en la parroquia. En 2004, se conoció que Altadis, que decidió llevarse a diez kilómetros de Santander la producción, ganó cuatro millones de euros vendiendo esos terrenos. Pero esa es otra historia.

El edificio de Tabacalera entró así en un largo letargo, hasta el inicio de las obras para su consolidación en 2016. Unas obras que se retrasaron varias veces. Una, por el hallazgo de restos arqueológicos. Y otra, por la pandemia. Se acabarían ya en 2020, con Ana González mandando en el número uno de la plaza Mayor. Lo que no quedó aparcado fue la vocación de qué hacer con la vieja fábrica.

Durante varios años, en la época de Paz Fernández Felgueroso, se estudió qué hacer con Tabacalera. Surgieron muchas ideas. Se habló de hacer vivienda, Altadis planteó un centro comercial, se barajó un centro de día del Principado, un centro de talaso terapia, llevar parte de la obra de Chillida y también, qué cosas, la obra de Piñole. Se barajó la posibilidad de hacer el edificio de los Juzgados en Cimavilla. Pero se abortó cuando el Gobierno, en tiempos de Zapatero, permutó Tabacalera por el solar de la antigua fábrica de La Bohemia, al pie de Sanz Crespo, en donde hoy se imparte justicia en la ciudad.

Fue Fernández Felgueroso la que decidió que efectivamente Tabacalera debería tener solo usos culturales. Se inició entonces un camino que no ha sido sencillo y que ahora afronta un nuevo hito con la licitación de las obras del Centro Arte casi 25 años después. "Esto ya está muerto" fue lo que dijo la tabaquera Francisca Obregón, cuando la fábrica cerro. Pero ahora Tabacalera vuelve a rezumar vida.