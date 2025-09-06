Electronic Tráfic, a un paso de llevarse el mantenimiento de control de tráfico

La empresa valenciana Electronic Trafic previsiblemente se hará con el contrato millonario licitado por el Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de los sistemas de control de tráfico junto con las actuaciones de mejora en el mismo. La mesa de contratación ha propuesto adjudicar a esta empresa el contrato, licitado en 7,21 millones de euros, IVA incluido, pero con un valor estimado de 19,67 millones de euros más IVA, por los trabajos que en el marco de ese contrato podrá encargar el Ayuntamiento al adjudicatario. Electronic Trafic ofertó una baja del 9,16% sobre los precios de las tareas de mantenimiento y del 22,50% sobre los precios de las tareas que se le encarguen de derribos, obra nueva y renovación tecnológica.

El objeto de este contrato, de dos años de duración, es el mantenimiento y conservación del Sistema Centralizado de Control de Tráfico de Gijón, reparación derivadas de accidentes de tráfico e incidencias climatológicas, realización de nuevas instalaciones, modificaciones por transportes especiales y renovación tecnológica de elementos por obsolescencia.

La de Electronic Trafic quedó como la única oferta viable después de que la mesa de contratación haya rechazado las alegaciones que había presentado la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) a la exclusión de su oferta por baja temeraria. Antes de que le adjudiquen el contrato, Electronic Trafic deberá aún presentar al Ayuntamiento una documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para esta licitación. Previamente, la mesa de contratación ya había excluido de la licitación a la empresa Kapsch Trafficcom Transportation al no haber superado una prueba establecida en los pliegos de contratación.

Mejorar el rendimiento y seguridad del servicio es uno de los objetivos de este contrato, además del mantenimiento de las instalaciones que ya existen, así como de aquellas que se ejecuten durante la vigencia del contrato. Entre ellas se incluye el mantenimiento de radares y foto rojos, el sistema de circuito cerrado de televisión y el sistema de videograbación, el control de accesos a Cimavilla y a la plaza Mayor, las balizas luminosas y balizas verticales, y el sistema de preferencia semafórica al transporte público. También la reparación de averías por accidentes o derribos, las obras de modificación o reforma de las instalaciones y las nuevas instalaciones

El adjudicatario estará obligado a suministrar e instalar anualmente, sin coste adicional para el Ayuntamiento, 32 avisadores acústicos para peatón, 3 reguladores y 2 cámaras lectoras de matrículas. También 8 vehículos ecológicos, de cero emisiones.

Electronic Trafic prevé subcontratar parte de los trabajos que se le adjudicarán en este contrato, entre ellos los relativos al foto rojo, al control de velocidad, al control de accesos, al circuito cerrado de televisión, entre otros. El contrato que entra ahora en la recta final para su adjudicación fue licitado por el Ayuntamiento de Gijón a mediados del pasado mes de junio.