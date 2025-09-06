Gijón se disfraza de fiestas patronales y mucha diversión: estas son las fiestas que tienen lugar en septiembre

Comienza el mes de septiembre con pocas ganas de que acabe el verano pero lleno de fiestas en barrios como Cimadevilla, La Guía, La Camocha y Serín.

1

El barrio de La Guía tuvo como pregonera a la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, quién recordó durante el pregón en el Colegio Río Piles, sus momentos como alcaldesa, el reencuentro con muchos amigos y la felicidad de poder estar ahí con todos los vecinos y vecinas "que cada año organizan con entusiasmo y esmero" estas fiestas. Tras la inauguración, muchos de los asistentes acudieron a un pinchoteo, y a las 21.30 horas comenzó la actuación musical de Nerea Vázquez, y seguido, la fiesta con el DJ Diazz. Los siguientes días de fiestas, que tendrán lugar hasta el 8 de septiembre, abrirán con juegos y actividades, como una muestra teatral o una ruta motera, y cerrarán con actuaciones musicales y conciertos en directo para todos los vecinos.

"Son unas fiestas muy de barrio pero al mismo tiempo de la ciudad, y al mismo tiempo, familiares, de los que viven aquí y de los que viven fuera y vuelven a comer juntos y a celebrar el día de Nuestra Señora de La Guía", dijo Manuel Alonso, vecino del barrio, quien asiste cada año al pregón y a las actividades de las fiestas, "excepto a la verbena".

Por otro lado, el barrio pesquero de Cimadevilla también inauguró sus fiestas, pero con el vecino Ángel Murias como pregonero, quien recalcó, desde el balcón de la Casa del Chino, la importancia "de que los vecinos representen a los vecinos" y todo el "trabajo en silencio" que hacen muchos para que las fiestas salgan adelante. Tras el pregón, donde cientos de personas aplaudían y celebraban el inicio de estos nueve días de fiesta (hasta el 14 de septiembre), tuvo lugar el tradicional desfile de cabezudos por las calles del barrio y un concierto, seguido de la primera velada con Rafa Kas y Vity DJ como protagonistas.

2

"Tenemos muchas ganas porque además hemos estado ayudando a la Comisión de Festejos, y hemos estado montando todo el barrio y son unas ganas tremendas y estaremos aquí todos los días", señaló el vecino Mario Díaz con la camiseta de Cimadevilla.

Estas tradicionales fiestas estarán cada día acompañadas de música en directo, películas, juegos infantiles, campeonato de tortillas, fiesta de la espuma y mucho más.

3

Más fiestas vecinales

La parroquia gijones de La Camocha, también inició ayer sus fiestas patronales que se prolongarán hasta el 8 de septiembre.

Las encargadas de abrir estos cuatro días de fiesta fueron la holi party y la fiesta de la espuma, donde mayores y pequeños disfrutaron de un gran momento divertido en familia. Luego, la carpa acogió un campeonato de parchís, y seguido, ‘Pepo grupo k-libre’ amenizó la velada. Para cerrar el primer día, el Dúo Pamela y Agustín se encargaron de la verbena hasta la madrugada.

Los próximos días tendrán, además de música, actividades como karaoke familiar, zumba en grupo o una partida de bolos.

Por otro lado, Serín también inició sus fiestas por todo lo alto, con juegos infantiles y el concierto de ‘Reflejos’. Asimismo, hoy tendrán una sesión vermú, una holi party, y cerrará la noche el grupo ‘Las Xanas’ y Pedro Bautista.

El domingo el día estará repleto de actividades, con una sesión vermú, una exhibición de sevillanas, una carrera de cintas a caballo y por supuesto, un cierre lleno de música. El lunes cerrarán estas fiestas con una misa solemne con procesión y una sesión vermú.