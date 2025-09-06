La gran afluencia de solicitudes en el Conservatorio deja a niños sin plaza

"Este año ha sido histórico, porque hemos logrado que haya venido muchísimo alumnado, igual unos 120 niños pequeños, que es algo que no había pasado nunca, porque siempre venían de distintas edades". La directora del Conservatorio de Música y Danza de Gijón, Julia Álvarez González, explicó con estas palabras el motivo por el que ha habido niños que se han quedado sin plaza en primero de elemental de la escuela. Padres y madres de menores que no han conseguido entrar hablan de un centenar, cifra que niega la directora del centro, que apunta que el número sería menor.

Habitualmente el Conservatorio cubre todas sus plazas. Este año no ha sido una excepción. La novedad es que, después de que profesores del conservatorio visitaran colegios con alumnos para fomentar el interés por la música y la danza, para este curso hubo muchos niños de ocho años que solicitaron entrar y en el Conservatorio se da prioridad a esta edad, que se considera la óptima para empezar a aprender música. Esto ha llevado a que "se hayan quedado un montón de niños fuera, lo que no había sucedido nunca", afirma la directora.

Respecto a la petición de algunos padres de que se incremente el profesorado para poder acoger a más niños, Julia Álvarez explica que el Conservatorio de Música y Danza de Gijón es "uno de los más grandes de España con unos mil alumnos y 97 profesores" y para solicitar un incremento "es igual una posibilidad si el año que viene se repite lo que ha ocurrido este, para ampliar a futuro, pero no podemos pedirlo ahora porque puede tratarse de un año excepcional", explica.

Además de prioridad el acceso de los más pequeños al Conservatorio la selección también se ha realizado teniendo en cuenta el sorteo que todos los años hace la Consejería de Educación para los distintos centros educativos, con la letra del apellido a partir de la que se empieza a contar y en qué sentido del abecedario.

Alguno de los padres cuyos hijos no pudieron acceder esta año al Conservatorio, consideran que es muy escaso el número de plazas para algunos instrumentos en primero de elemental, como gaita, flauta travesera o clarinete y sostienen, en contra de lo que dice la dirección del centro que "se presentaron unos 170 niños de los que entraron 70 y dejaron en lista de espera hasta el 130, los siguientes ni quedaron en la lista", por lo que insisten en que consideran que la solución pasaría por incorporar más profesorado.