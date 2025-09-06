IU critica al gobierno local por usar el Jardín Botánico de Gijón para entregar coches al Sporting

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Javier Suárez Llana, ha cargado este sábado contra el gobierno local, a quienes acusa de convertir el Jardín Botánico en un "recinto ferial en el que cabe todo, incluidos los coches". Críticas que llegan después de que los jugadores del Sporting recibiesen sus nuevos vehículos durante un acto organizado en el gran museo verde gijonés. "¿En qué cabeza cabe?", se preguntaba Suárez Llana. Pero no solo por esto llegan los reproches.

Desde IU advierten una "deriva a lo que los actuales gestores están sometiendo al Botánico, desatendiendo el cuidado de las colecciones vivas y apostando por una programación que nada tiene que ver con los objetivos del jardín, que son la conservación, la investigación y la divulgación de un patrimonio vegetal y natural único".

Para el portavoz, desvincular el Jardín Botánico del área municipal de Medio Ambiente y volver a gestionarlo desde la concejalía de Festejos “fue un error que puede salirnos caro". "El Botánico no es un recinto ferial ni de celebración de eventos festivos, es un museo vivo que debe ser cuidado como tal. Y lamentablemente no está siendo así. Lo último ha sido meter coches dentro del jardín, y no sabemos qué va a ser lo próximo”, concluye el edil.