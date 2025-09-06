José Ramón Enguita Álvarez, premio del PP de Gijón a la Trayectoria Ejemplar

El PP de Gijón acaba de otorgar su premio a la Trayectoria Ejemplar al exconcejal popular y exdirector del Hospital de Cabueñes, José Ramón Enguita Álvarez. Los populares gijoneses recuperan así el otorgamiento de una distinción que vinieron concediendo entre 2007 y 2014, año desde el que no se volvió a distinguir a nadie, hasta el actual.

La elección del galardonado ha corrido a cargo de la Asociación de Mayores del PP de Gijón, presidida por Ana María de la Mota. "Recuperar el premio es volver a honrar a las personas que con su trabajo, su esfuerzo y su ejemplo han ayudado a construir un Gijón mejor", valoró ayer el líder local del PP, Andrés Ruiz, expresando su satisfacción por que el galardón haya recaído en Enguita, "un ejemplo de cómo un destacado profesional decide dedicar parte de su tiempo y su esfuerzo al servicio público, compatibilizándolo con su trabajo y su familia y defendiendo sus ideas y a los gijoneses en unos años decisivos en la construcción de la democracia en nuestro país".

Tras conocer la distinción que le otorga, Enguita señaló que "quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación de Mayores y a todo el PP de Gijón por este reconocimiento que uno no espera cuando lleva tantos años alejado de la primera línea política. No me tocó una época fácil como concejal, en la etapa de la mayoría absoluta del PSOE y unos ayuntamientos con muchos menos medios de los que tienen hoy en día. Pero para mí fue un honor defender mis ideas y mis principios desde esa institución. Y aunque han pasado muchos años, sigo a disposición del PP cuando se me requiere, aunque sea para ocupar un lugar simbólico en la candidatura, como hace dos años".

José Ramón Enguita Álvarez (Venta de Baños, Palencia, 14-8-1934) llegó a Gijón con 4 años de edad. Fue edil en Gijón seis años, tras concurrir como número 2 de la candidatura de Alianza Popular en 1983 y 1987. En 2023 también formó parte de la candidatura municipal del PP encabezada por Ángela Pumariega, en este caso en el puesto 23 de la lista, como muestra de apoyo a la misma.

Médico especialista en análisis clínicos y hematología, formó parte de las plantillas inaugurales del Hospital General de Asturias, la Residencia Sanitaria José Gómez Sabugo y el Hospital de Cabueñes. De este último fue director entre 1981 y 1983.

El nombre Enguita se une a los ocho anteriores galardonados; el actor Arturo Fernández, el naviero Claudio Fernández Junquera, Enrique López, de Industrias Lácteas Monteverde; el exministro Aurelio Menéndez; el industrial conservero Justo Ojeda; quien fuera presidente del Ateneo Jovellanos, José Luis Martínez; el extesorero del PP de Gijón, José González Pañeda y el sacerdote José Manuel del Valle Díaz, párroco en Caldones.